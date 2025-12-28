ESCUCHÁ RN RADIO
Estancia Pilpilcurá: el retiro de lujo que elige la reina Máxima para recibir el nuevo año

Ubicada a orillas del río Pichileufú, en la precordillera rionegrina, la propiedad familiar de Máxima Zorreguieta combina exclusividad absoluta, gastronomía de huerta y un estricto protocolo de confidencialidad.

Como cada año, la reina Máxima de los Países Bajos eligió el rigor del paisaje patagónico para desconectarse de los protocolos europeos. Junto al rey Guillermo Alejandro y sus hijasAmalia, Alexia y Ariane—, la monarca de origen argentino se instaló en la Estancia Pilpilcurá, su «lugar en el mundo» ubicado a unos 75 kilómetros de Bariloche.

Estancia Pilpilcurá: un hotel boutique de solo cinco habitaciones y privacidad extrema

A diferencia de las grandes mansiones reales, el refugio de Máxima apuesta por el minimalismo y la calidez de los materiales nobles. La propiedad, de unas 3.000 hectáreas, cuenta con un casco principal de 1.000 metros cuadrados que funciona como una hostería de ultra-lujo bajo una premisa clara: la privacidad.

El hotel dispone únicamente de cinco suites decoradas con madera nativa, tejidos artesanales de la zona y tapices importados de Holanda. Para quienes desean hospedarse allí fuera de las visitas reales, el contrato exige una cláusula de confidencialidad y una estadía mínima de una semana, con valores que reflejan la exclusividad de un destino frecuentado por figuras como los Macri o la familia real neerlandesa.

Estancia Pilpilcurá: gastronomía de huerta y actividades en la estepa rionegrina

El servicio de Pilpilcurá, administrado por Marcela Cerruti (tía de la reina), se destaca por su enfoque sustentable y autóctono. La estancia no solo es un destino turístico, sino una unidad productiva donde se crían 200 cabezas de ganado Hereford y se mantiene una huerta orgánica.

  • Desayunos artesanales: repostería casera, dulces de la zona y jugos naturales.
  • Cocina de autor: almuerzos y cenas basados en productos frescos de la región, curados por chefs que combinan técnicas europeas con sabores locales.
  • Experiencia outdoor: la agenda de la familia real incluye cabalgatas por la precordillera, trekking y pesca con mosca en los cursos de agua cristalina que atraviesan el predio.

Estancia Pilpilcurá: el refugio del «nido vacío» en la Patagonia

Este año, la visita tiene un matiz especial para los reyes. Con sus tres hijas estudiando en el extranjero (Ámsterdam, Londres e Italia), Pilpilcurá se convierte en el escenario del reencuentro familiar tras meses de distancia.

Se espera que la familia real permanezca en la provincia de Río Negro hasta mediados de enero 2026, disfrutando de la paz de la estepa y el sol del verano patagónico, lejos de los flashes y las obligaciones de la corona.


