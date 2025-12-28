Brutal choque en Ruta 22, cerca de Senillosa: cuál es el estado de salud de los heridos derivados en Neuquén

La red sanitaria de Neuquén continúa trabajando en el seguimiento de los heridos tras el grave siniestro vial ocurrido el domingo por la tarde en el kilómetro 1248 de la Ruta Nacional 22, cerca de Senillosa.

Luego de que el personal del SIEN coordinara el traslado de las víctimas, el Hospital Castro Rendón brindó información actualizada sobre la evolución de las personas que permanecían bajo su cuidado.

El último parte médico de los heridos tras el brutal choque en Ruta 22, cerca de Senillosa

Según el informe médico de esta mañana, se registraron cambios en la ocupación de camas del sector de pediatría.

Uno de los pacientes de 14 años, que había ingresado tras ser rescatado del vehículo particular, recibió el alta médica durante las primeras horas de hoy tras responder favorablemente al tratamiento inicial.

En tanto, el paciente de 12 años, que fue derivado desde el lugar del vuelco de la combi, fue trasladado a sala común. Actualmente, se encuentra estable, bajo observación del equipo de pediatría y con tratamiento por una fractura en un miembro superior.

El operativo de rescate tras el brutal choque en Ruta 22

El incidente, que tuvo lugar a la altura del parque acuático entre Plottier y Senillosa, dejó un saldo total de 21 personas asistidas. El jefe de Bomberos Voluntarios de Plottier, Carlos Mansilla, confirmó que el trabajo de rescate fue intenso, especialmente en el Renault 12, donde fue necesario utilizar herramientas de corte para liberar a los ocupantes que habían quedado atrapados en el habitáculo.

Mientras el Castro Rendón absorbió los casos de mayor complejidad, los hospitales de Plottier y Senillosa brindaron asistencia al resto de los involucrados, quienes presentaban traumatismos en extremidades y diversas heridas cortantes.

Aún se espera la actualización del parte médico de los trasladados a Plottier y Senillosa.