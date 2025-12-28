El alineamiento con Donald Trump fue el motor electoral de Javier Milei, pero el acuerdo comercial tendrá que esperar a 2026

El 2025 termina con un balance positivo para la relación estrecha entre el presidente Javier Milei y su par de Estados Unidos, Donald Trump. En momentos de volatilidad cambiaria antes de las elecciones, ese vínculo funcionó como el principal activo político del Gobierno para controlar el escenario y llegar con relativa tranquilidad a los comicios de octubre.

Para el oficialismo, ese respaldo explícito de Washington fue la «llave» que permitió atravesar las semanas de mayor incertidumbre financiera antes de las legislativas, que culminaron con el triunfo de La Libertad Avanza en gran parte del país.

Respaldo a Argentina del Tesoro de Estados Unidos

En un gesto de auxilio financiero inédito, el Tesoro de EE.UU. intervino directamente mediante la compra de pesos argentinos, haciéndose famoso en el país el nombre de Scott Bessent. Esa maniobra, con la que EE.UU. ganó dinero, fue fundamental para neutralizar las corridas cambiarias y estabilizar el dólar en la antesala electoral, quitándole presión a los candidatos oficialistas.

Sobre el cierre del año, queda una asignatura pendiente de peso: el anunciado acuerdo comercial bilateral.

Acuerdo comercial con Estados Unidos sin la firma este 2025

A pesar del anuncio a cargo de la administración de Trump en noviembre pasado, la firma del documento no logró materializarse en 2025.

“El acuerdo con Estados Unidos está prácticamente cerrado. Lo que estamos esperando es una definición de agendas para la firma y para lograr una fecha de firma y terminar», aseguró días atrás el canciller Pablo Quirno.

El entendimiento incluye reducción de aranceles, eliminación de barreras, propiedad intelectual y alineación de estándares.

La foto frustrada con Donald Trump en el sorteo del Mundial

Tras haber viajado 14 veces a los Estados Unidos, Milei generó sorpresa en Washington al cancelar su 15° visita prevista para principios de diciembre. El mandatario decidió no asistir al sorteo del Mundial 2026, una cita donde se esperaba una foto de alto impacto junto a Trump que, finalmente, quedó trunca, en medio de su enfrentamiento con el titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.

Sin acuerdo y con esa última foto trunca cerró el 2025 de la relación con Trump, que para el próximo año profundizarse con la firma efectiva del acuerdo comercial.

Noticias Argentinas