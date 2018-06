MPN: Crexell le respondió a Gutiérrez y elogió a Figueroa

Si hay algo que caracteriza a la senadora nacional del MPN Lucila Crexell es no tener pelos en la lengua y, pasada la polémica por figurar en los chats entre Federico Pinedo y el ministro del Interior Rogelio Frigerio, que se ventilaron durante el debate de la ley contra el tarifazo, le respondió el gobernador de Neuquén Omar Gutiérrez.

El mandatario dijo que no sabe “a qué proyecto político pertenece” la legisladora y ella respondió que se alegraba profundamente de no ser parte de la línea de Gutiérrez. “No me paro arriba de un ring para que la gente me mire, al contrario estoy con la gente viendo las cosas que pasan” resaltó Crexell durante una entrevista con Radio UNCo Calf, en referencia al acto que el gobernador protagonizó en el Ruca Che.

Cuando fue consulta por su relación con el vicegobernador Rolando Figueroa, que viene siendo postulado como el adversario político de Gutiérrez, la senadora resaltó que siempre ha tenido mejor diálogo aunque pensaran distinto: “es una persona con la que se puede hablar, que no descalifica y la verdad me parece que tiene cierto liderazgo para nuclear a un grupo de gente que no piensa igual”.

Además, en relación al funcionamiento del MPN, Crexell expandió sus críticas y aseguró que “hay algunos personajes, como Gloria Cifuentes, que ya se tienen que jubilar hace rato del partido porque tampoco creo que sean grandes contribuciones ni la hayan sido y con lo que tampoco me interesa hablar”.

La legisladora también criticó no poder llegar a acuerdos con integrantes de su propia fuerza, en una clara referencia al senador Guillermo Pereyra. “Es absurdo pensar que uno tiene mejor relación de otro partido que con los que pertenecen a su partido, son realmente hala de lo mal que está nuestro partido” concluyó.