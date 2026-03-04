JSRN se reúne para definir su proceso interno y hay promesas de «renovación»

El oficialismo empezó un proceso de regularización de su partido, Juntos Somos Río Negro. Su asamblea se juntará este sábado 7 para definir un cronograma interno, que prevé inicialmente un llamado a internas partidarias, seguramente para la primera quincena de mayo.

En principio, ese cuerpo colegiado -que se reunirá por zoom- deberá prorrogar mandatos de las autoridades de conducción y, también, de la propia Asamblea.

La semana pasada, en reuniones con legisladores e intendentes, el gobernador y presidente de JSRN, Alberto Weretilneck, puso en valor al partido, a la vez que se responsabilizó y criticó la inactividad de la organización en el último tiempo.

Según los partícipes, el mandatario remarcó la necesidad de una renovación en los protagonistas de conducción de la fuerza. La percepción de la idea fue dispar entre los presentes. Existieron sensaciones de entusiasmo y, también, de preocupación. Pero no pocos se mostraron escépticos de que ese propósito finalmente se cumpla.

Igualmente, un punto del orden del día de la Asamblea comprende el tratamiento de “una excepción a la antigüedad de afiliados” para postularse para cargo partidario. Actualmente, la exigencia establece un mínimo de dos años como afiliado, pero ese requisito se quitará frente a la idea de apertura.

Weretilneck lo expuso frente a los legisladores para abrir más la participación y la incorporación de jóvenes y novatos a lugares de conducción.

Además, el mandamás de JSRN alentó a los armados locales, siempre con el propuesto mandato renovador.

Entiende -según el acta de una asamblea anterior, publicada en el último Boletín- que es “imperioso avanzar en la promoción y auspicio de la creación de Juntas locales en cada uno de los municipios y comunas”. Así, la puesta en funcionamiento de esas organizaciones figura en el orden del día del próximo sábado.

Cumplidas las formalidades y lanzado el cronograma interno, la instancia se concentrará en reuniones y definiciones de las postulaciones. Falta la charla con el vicegobernador y vicepresidente de JSRN, Pedro Pesatti.

El presidente de la Asamblea, Facundo López, retomó contactos con dirigentes críticos y, entre ellos, figura la reciente reunión con el barilochense Gustavo Gennuso, hoy Secretario General de JSRN. El exintendente aceptaría seguir en la mesa de la organización, pero defiende su autonomía y pide constituir al partido en ámbito de debates.

La exgobernadora Arabela Carreras ya no pertenece a JSRN. El año pasado, la Justicia Electoral informó de su desafiliación.