Gutierrez dijo que no sabe “a que proyecto político pertenece” Lucila Crexell

“Hace mucho que no la veo. No sé a qué proyecto político pertenece”, disparó ayer el gobernador Omar Gutiérrez cuando se consultó por Lucila Crexell, quien admitió haber negociado con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, su voto negativo a cambio de la prórroga de la emergencia frutícola.

“Hace mucho que no hablo con ella y no sé a qué proyecto referencia, porque en la vida activa del partido yo, los habitantes de San Martín de los Andes, los referentes, los militantes, hace más de dos años que no la vemos. No puedo contestar algo que dijo ella que yo desconozco”, planteó el mandatario.

Respecto del senador Guillermo Pereyra, dijo que conversó el lunes con él y le planteó “que estaba evaluando su definición en torno a dos despachos, ya que había llegado uno del oficialismo a posteriori del que había firmado”.