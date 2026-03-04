La mutual de Levi en Añelo: más dudas sobre la propiedad de las tierras

Uno de los nueve allanamientos que se efectuaron en el marco de la investigación que involucra a Juan Carlos Levi. (Foto Matías Subat)

Una escribana de Neuquén aclaró que no existe un documento firmado entre el presidente de la Asociación Mutual de los Trabajadores Constructores Neuquinos (AMTCN), Juan Carlos Levi, y el dueño de las tierras donde se construye la sede de la entidad en Añelo, respecto de la titularidad del inmueble.

La profesional declaró este lunes en la fiscalía de Delitos Económicos, que investiga a Levi por presunta administración fraudulenta de los fondos de la Mutual. Es una derivación del legajo que comenzó con denuncias de trabajadores de la construcción por presuntas afiliaciones compulsivas a cambio de obtener trabajo o de no perder su empleo.

Una de las líneas de investigación

Según pudo saber Diario RÍO NEGRO, una línea de trabajo de la fiscalía apunta hacia el terreno donde el secretario adjunto de la Uocra construye un edificio de cinco pisos, a menos de mil metros del Eco Hotel Pragma.

La última semana de febrero declaró el CEO del hotel y dueño de las tierras, Daniel Carrizo. Ante la fiscal del caso Rocío Rivero y el fiscal jefe Pablo Vignaroli dijo que conoce a Levi, a quien le prestaba un sector del hotel para que sostuviera reuniones y otras actividades propias del gremio.

Pero después le propuso que se instale en otro sector, donde ahora se levanta el esqueleto de las futuras oficinas de la Mutual. El punto de controversia es cómo se llevó adelante esa negociación.

Carrizo declaró que hubo un «acuerdo de palabra», mientras que del sector de Levi dejaron trascender que existe un documento privado firmado en una escribanía de Neuquén.

El edificio en construcción en Añelo

Según esta versión, Carrizo se quedaría con el 20% de los metros cuadrados construidos a cambio del valor de la tierra. La escrituración se trabó por un problema de CUIT de la mutual.

Los fiscales Vignaroli y Rivero citaron este lunes 2 a la escribana donde se estaría tramitando la escritura. La profesional dijo que el empresario de Añelo es cliente suyo, reconoció que se conversó sobre las tierras de la mutual pero no quedó plasmado en ningún documento, ni público ni privado.

Las fuentes consultadas por este diario no brindaron otras precisiones.

El inicio de la causa

La investigación se inició en octubre de 2024, a partir de denuncias de un grupo de obreros por afiliaciones compulsivas. En enero de este año tuvo un nuevo impulso con una serie de allanamientos solicitados por la fiscal Rocío Rivero y supervisados por el fiscal jefe Pablo Vignaroli.

Los operativos, realizados por la Policía provincial, se llevaron a cabo en forma simultánea en inmuebles de Plottier, Añelo, Rincón de los Sauces, Centenario y Neuquén capital, incluido un edificio de Avenida Argentina al 400.

Según informó la fiscalía, se investiga el presunto delito de administración fraudulenta vinculado a la mutual. El secretario adjunto de la Uocra está sospechado de haber transferido sumas millonarias desde esa entidad a empresas de sus hijas y un particular, durante el primer semestre del 2025: KIM SRL, JA Construcciones SRL y Facundo David Irrazábal.