Necrológicas de hoy, miércoles 4 de marzo de 2026
Las necrológicas del día de hoy, miércoles 4 de marzo, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
LÓPEZ, MARÍA ANGELICA
Magistrada, funcionarios y empleados del Juzgado Federal N°1 de Neuquén y la Secretaria Electoral Nacional, acompañamos con afectuoso y sentido cariño a su hijo Manuel Castañon López y familia, en este difícil y triste momento.
VARGAS, LIDIA INÉS
Lamentamos el fallecimiento de la madre de nuestro compañero Marcos. Extendemos nuestras condolencias a toda su familia.Tus compañeros y amigos del EPRE
