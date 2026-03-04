Córdoba apuesta por un Parque Solar Comunitario en el corazón productivo del país

El predio municipal en la zona oeste de la ciudad ya inició la obra civil tras completarse los trabajos de nivelación y estudios técnicos. Foto gentileza.

Córdoba comenzó a materializar el primer Parque Solar Comunitario de Marcos Juárez, un proyecto asociativo pionero que nace en el centro productivo del país y que fue diseñado con lógica de crecimiento por etapas. Los trabajos se están realizando con el acompañamiento de HINS y el impulso del INTA Marcos Juárez junto a la Municipalidad, la Cooperadora del INTA, COySPu, la Mutual COySPu y la Cooperativa CEGRO.

La iniciativa surge del INTA Marcos Juárez y se articula con la Municipalidad, la Cooperadora del INTA, COySPu, la Mutual COySPu y la Cooperativa CEGRO. El parque se construirá en un predio municipal ubicado en la zona oeste de la ciudad, dentro del área de concesión eléctrica de CEGRO, donde hoy se concentra gran parte de la expansión urbana.

No se trata solo de una nueva obra de infraestructura. Ocurre en una ciudad clave dentro del mapa productivo argentino: el corazón de la zona núcleo. Que un territorio con ese peso económico comience a discutir su energía en términos estratégicos no es un dato menor. Es una señal clara de hacia dónde empiezan a moverse las ciudades que proyectan su desarrollo a largo plazo.

La intendenta municipal, Sara Majorel, destacó: “Este parque solar marca un paso concreto hacia un futuro más sustentable para Marcos Juárez y demuestra que cuando las instituciones trabajan juntas, los proyectos estratégicos dejan de ser una idea y se vuelven realidad”.

La primera etapa, prevista para inaugurarse en marzo de 2026. Foto gentileza.

El director del INTA Marcos Juárez, Guillermo Gerster, subrayó que “la energía limpia hoy es parte central de la discusión sobre el desarrollo del territorio. El INTA históricamente trabajó en biomasa, en efluentes y en otras formas de energía, y la solar aparece hoy como la alternativa más promisoria. Por eso es clave que las instituciones de la región se involucren y sean parte de este tipo de proyectos”.

La primera etapa contará con una potencia de 100 kW nominales (130 kWp instalados) y una generación estimada de 218 MWh anuales. Desde su concepción, el proyecto fue pensado para crecer por etapas hasta alcanzar 1 MW de potencia instalada.

El desarrollo integral está a cargo de HINS, empresa argentina con más de 15 años de trayectoria en energías renovables y experiencia pionera en proyectos de Generación Distribuida Comunitaria junto a cooperativas, empresas, inversionistas y municipios. Un aspecto clave, ya que este tipo de iniciativas no dependen solo de la tecnología, sino de la capacidad de estructurar modelos técnicos, legales, comerciales y económicos sostenibles en el tiempo.

Carlos Villar, presidente de HINS, explicó que “la generación distribuida comunitaria permite que instituciones y ciudades pasen de ser solo consumidoras de energía a ser también productoras, transformando un gasto fijo en un activo estratégico. Este tipo de modelos no solo mejora la ecuación económica, sino que crea un mercado nuevo a escala local y regional”.

En este camino, Marcos Juárez no parte de cero. La Cooperativa CEGRO ya opera un parque solar comunitario en General Roca, desarrollado también junto a HINS, que lleva más de un año en funcionamiento. Esa experiencia fue determinante para convertir una idea en un proyecto concreto.

La obra ya dio sus primeros pasos firmes. En las últimas semanas se completaron los trabajos de preparación y nivelación del terreno, los estudios topográficos y el relevamiento de curvas de nivel, además de la gestión logística de estructuras y materiales. Con esta etapa finalizada, el predio inició la obra civil, consolidando el paso del anuncio a los hechos.

Un modelo comunitario

El parque se enmarca en el esquema de Generación Distribuida Comunitaria (GDC), un modelo que Córdoba viene desarrollando con mayor intensidad que otras provincias. La lógica es clara: que las propias instituciones locales inviertan en generación y se conviertan en parte activa del sistema eléctrico.

En la práctica, las entidades no realizan un gasto sino una inversión. La energía producida se inyecta a la red y se traduce en créditos sobre el consumo eléctrico. Esto reduce costos, mejora la previsibilidad del gasto energético y fortalece el sistema local al sumar generación cerca de los centros de consumo.

La presidenta de COySPu, Silvana Maldonado, lo resumió así: “No se trata de un aporte, sino de una inversión que vuelve en energía. Es un esquema de ganar–ganar: ganan las instituciones y gana la comunidad, porque se fortalece el sistema local y se empieza a cambiar la relación con la energía. Además, hacerlo por etapas permite que más organizaciones se vayan sumando progresivamente”.

En Marcos Juárez, cada actor cumple un rol específico. El municipio cede el terreno en un sector del vertedero local y aporta respaldo institucional; CEGRO integra la generación al sistema en la zona de mayor crecimiento urbano; COySPu y su Mutual representan la mirada de los servicios públicos y la comunidad organizada; y la Cooperadora del INTA completa el entramado institucional que dio origen a la iniciativa.