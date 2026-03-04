El petróleo sube un 22% y el GNL un 77% por la guerra ¿Cuál es el escenario para Argentina?

De mantenerse en el tiempo, el aumento de los precios tendrá distintos efectos en la economía argentina y en Neuquén, particularmente. Foto: archivo.

A cinco días de las acciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán, ya son varios los países de Medio Oriente que fueron arrastrados a una guerra en la región, lo que para la industria del petróleo y gas significó un enorme aumento en los precios: el petróleo subió un 22%, mientras que el gas natural licuado (GNL) en Europa se disparó a un 77%, según un informe reciente de la consultora AGKC.

Además de los países mencionados, Qatar, Bahréin, Kuwait, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Líbano ya fueron afectados por el conflicto. En esta región del Golfo Pérsico se encuentran varios de los mayores productores de hidrocarburos en el mundo, y potencias como China y Rusia se proveen del petróleo de Irán.

Solo por el Estrecho de Ormuz, que se encuentra paralizado por el conflicto, transita cerca del 20% de la producción mundial de crudo y GNL. Por allí pasan las exportaciones de Qatar, uno de los mayores productores de GNL; y Arabia Saudita, de donde viene Aramco, la principal petrolera del mundo.

Es por eso que la decisión de Qatar Energy de suspender temporalmente la producción de GNL por lo peligroso de la situación, más el bombardeo iraní a la principal refinería de Aramco en Arabia Saudita impactaron de gran manera en los precios de los hidrocarburos.

Al traducirse estos incidentes a los números, el precio del Brent pasó de 68 dólares por barril a 83,16 dólares esta noche, mientras que el TTF -marcador europeo del valor del GNL- pasó de 31 a 55,60 dólares el MBTU.

Respecto al panorama nacional, AGKC aseguró que «este incremento de los commodities energéticos, en particular el del petróleo, de mantenerse en el tiempo, tendrá distintos efectos en la economía argentina y en particular en Neuquén«.

Cómo se verán afectados los precios en Argentina

La afirmación de la consultora se sustenta en que el precio interno de los combustibles en Argentina está alineado con los valores internacionales, desde que se aprobó el proyecto de la Ley Bases en 2024. Debido a esto, el precio del crudo debería tender a crecer tanto en las refinerías como en las estaciones de servicio de todo el país.

A la vez que, este nuevo escenario generará “mayores utilidades para las empresas petroleras, que incrementarán sus ingresos vía ventas domésticas y exportaciones de crudo”, indicó AGKC.

En el caso de las ventas domésticas, la transferencia de ingresos hacia las petroleras sería directa, tanto para los consumidores que cargan en las estaciones de servicio, como las empresas de transporte y logística, así como cualquiera que requiera de los combustibles como insumos.

También subirán los precios para aquella parte de energía eléctrica que requiere de combustible y GNL para su generación. Lo mismo ocurrirá con el precio del gas por redes en invierno, tanto domiciliario como industrial y comercial, ya que debería subir el costo de la importación del GNL para cubrir la demanda invernal.

El pronóstico para Neuquén y Vaca Muerta

De la misma manera, en Neuquén, como consecuencia de los conflictos en Medio Oriente, las regalías de petróleo y la recaudación directa del impuesto sobre los ingresos brutos tenderán a copiar la suba del precio internacional de crudo. Por ende, lo mismo pasará con la parte de la coparticipación respectiva a los municipios.

Por su parte, estos hechos no deberían incidir en las actividades de Vaca Muerta, debido a que los niveles de producción están vinculados a la puesta en servicio de proyectos como VMOS (Vaca Muerta Oil Sur).

Aunque los precios del gas natural están establecidos en dólares, están fijados en contratos a mediano plazo, por lo cual tampoco tendrá un impacto directo el incremento del precio internacional del GNL. “No obstante, habrá que ver cuál es la tendencia y el sostenimiento de ese valor”, advirtió la consultora.

Al igual que sucede con el petróleo, la actividad de producción del gas depende de la capacidad de transporte. De tal forma, en el caso de Vaca Muerta, los niveles de producción estarán asociados al gasoducto Perito Moreno -ex Néstor Kirchner-, y la realización de los proyectos de Southern Energy (SESA) y Argentina LNG.