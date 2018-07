Municipios se disputan las patentes para recaudar más

Una ciudad que aún no aplicó el listado de la DNRPA como base imponible es Cutral Co. La ciudad que administra José Rioseco cobra una alícuota del 0,0025 mensual sobre los valores vigentes publicados por Acara, según la ordenanza tarifaria vigente.

“Hay una competencia desleal por parte de los otros municipios. Captan vehículos de alta gama que deberían estar acá”,

dijo el secretario de Economía de Neuquén capital, José Luis Artaza.

Cuántos son

315.255

es el parque automotor en condiciones registrales para circular en la provincia. Es el octavo a nivel nacional.

100.000

son aproximadamente los registrados en la capital, según datos del Municipio.

es la alícuota anual que aplica San Martín de los Andes sobre el valor del rodado, según la base del Dnrpa. Es la más alta de la provincia.

3,5%

Centenario se sumó al plan de cobro en otra jurisdicción

Esta semana recibieron la visita del personal del organismo y firmaron los acuerdos que también le permitirán al municipio acceder a la información que concentra. “Es lo más importante y que hoy no teníamos. Hay mucho automotor que no está registrado y otro tanto que está registrado y que no debería porque no se informó el cambio de jurisdicción”, dijo Leandro Lucero, secretario de Hacienda.