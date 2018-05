Noticias del interior de Neuquén: Celebración, esperanza y denuncias de corrupción

Escándalo en El Cholar por postulación de concejales a una terna de juez de paz

La terna de juez de paz generó malestar porque privilegia a familiares por sobre aspectos que se debieran tener en cuenta a la hora de pensar en este tipo de cargos. Vecinos solicitan se revea la decisión porque consideran que en la conformación de la terna hubo parcialidad, además de falta de ética y equidad.

De los ternados, Judith Benegas es hija del concejal Miguel Benegas y prima de la concejal Andrea Medel. Otro candidato, Alberto Benegas, es hermano del concejal Miguel Benegas y tío de Medel, además estaría con certificado psicológico como oficial de la policía. Navarrete fue candidato a concejal suplente en la lista del MPN y los concejales que lo eligieron pertenecen a la misma fuerza. Dejando de lado familiaridad y el amiguismo, se habrían cometido otras irregularidades: falta de publicación de los ternados y sus cualidades para el cargo, entrevistas fueron dirigidas, el intendente Néstor Fuentes no participó en la elección de la terna, en algunos casos no se tuvo en cuenta el requisito de residencia, uno de los postulantes no certificó las copias del documento de identidad y el título secundario y no se le tomó entrevista. Los vecinos están dispuestos a recurrir a la justicia si el jefe comunal no toma cartas en el asunto y los concejales no reveen la situación.