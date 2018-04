¿Es la última oportunidad para la zona franca de Zapala?

Como esos apostadores que deambulan por el casino con la última ficha en la mano. Hasta que al final se deciden y juegan un pleno. A todo o nada. Ahora o nunca. Así parece definirse por estos días el destino de un proyecto que nació generando ilusiones pero que el paso del tiempo fue convirtiendo en una meta casi inalcanzable. La zona franca y los zapalinos. Una historia de amor y odio que la semana pasada sumó un nuevo capítulo a partir de la apertura de los sobres para la licitación del emprendimiento. Un solo oferente, con aportes mixtos de la provincia y privados, que promete salir a la cancha para torcer el destino de un sueño que hasta acá siempre quedó trunco. Más allá del optimismo de la provincia y el municipio frente al escenario planteado por lo bajo todos reconocen que si el proyecto no avanza ahora será casi imposible reflotarlo en el futuro. En la ciudad las opiniones están divididas. Si bien hay optimismo y desde diferentes sectores se valoró como “positivo” el anuncio de la llegada de un oferente para la administración del proyecto, otros observan y plantean dudas con respecto a las chances reales que puede tener el emprendimiento. Y en caso de que finalmente se ponga en marcha como impactará en la economía local. “Ojalá este sea el punto de inicio del tan anhelado proceso de transformación de la matriz productiva de la provincia, al menos en la zona centro, habida cuenta del impacto que esperamos tenga la puesta en marcha de la zona franca”, dijo la intendenta Soledad Martínez. En la misma sintonía el gobernador Omar Gutiérrez advirtió que “se necesitan empresarios que no especulen en un proyecto para abrazar y hacerlo causa para todos, porque diversifica la economía de la provincia, el desarrollo social y el equilibrio territorial”. El nuevo concesionario, que ofertó 70 millones de pesos para quedarse con el control, deberá salir a seducir a las empresas con el objetivo de que se instalen aquí. Se estima que habrá beneficios impositivos capaces de generar tierra fértil para la inversiones. El perfil de servicios para la industria hidrocarburífera es el eje central que propone que el municipio pero el abanico de alternativas podría ampliarse. “La zona franca de Zapala es la zona franca de la provincia, que desde el año 94 no ha logrado aún la puesta en marcha de un área de servicios que a la luz del desarrollo hidrocarburífero aparece como imposible de entender que esto suceda”, sostuvo Martínez. Explicó que “Zapala tiene ventajas comparativas excelentes respecto de otras zonas y la zona franca sumaría a estas condiciones una que la haría única en el contexto provincial”. Recordó también que si bien ya se asistió a otras adjudicaciones y licitaciones de zona, que no culminaron con su puesta en marcha, se espera que ahora suceda y “ponga en la perspectiva a Zapala de generar ese polo dinamizador del sector que la ciudad y la provincia necesitan y que la región Centro no puede seguir esperando”. A esto se suma, agregó Martínez, el proyecto de Chihuido, enfatizando que es necesario “que dicho proyecto no forme parte de una agenda postergada para la zona Centro y de la mano de las dos grandes herramientas, que hace muchos años los zapalinos esperan para generar mejores perspectivas laborales, asistir por lo menos juntos, a una primera etapa de su desarrollo y puesta en marcha”.

Según la ley nacional

Nº 22415, del Código Aduanero, las zonas francas son espacios en los cuales la mercadería no se somete al control habitual de aduana.

Optimismo y duras críticas por el aeropuerto

Los empresarios del sector turístico se pronunciaron con optimismo en torno al proceso licitatorios de la zona franca. Desde la conducción de los prestadores locales, Héctor Leuno, valoró el paso adelante pero sembró dudas con respecto a la reactivación de otra de las grandes deudas pendientes en la ciudad: el aeropuerto.

“Nos parece bárbaro que avancemos con la zona franca. Cualquier inversión que venga a Zapala es bienvenida en una situación de estancamiento como la que estamos viviendo actualmente. Ojalá esta vez sea la vencida y finalmente los zapalinos podamos ver este proyecto concretado”, afirmó.

Sin embargo, para los referentes turístico locales hay señales de alarma por la falta de avance en la reapertura del aeropuerto local. “Vemos con suma preocupación que luego de que la provincia invirtiera muchos millones en el reacondicionamiento de todas las instalaciones ahora no quieran destinar recursos para tener el personal capacitado listo para cuando se pueda operar”, advirtió.

“La semana pasada nos enteramos que la provincia no quiere destinar recursos para que tengamos cuatro personas trabajando en nuestro aeropuerto. Nos parece una vergüenza y un despropósito porque vimos en la visita del gobernador a decenas de punteros utilizando vehículos oficiales y cobrando viáticos mientras a nosotros nos niegan la posibilidad de avanzar con este proyecto que generará un beneficio directo a los zapalinos”, denunció Leuno.

“Nos sentimos estafados en nuestra buena fe por algún ex ministro que nos aseguró que las gestiones para adquirir el equipamiento de aproximación estaban avanzadas. Eran todas mentiras y ahora sale a la luz”, añadió.

Leuno reclamó un gesto a la provincia al advertir que “no podemos esperar que alguna empresa se decida a operar para salir a buscar a la gente, tenemos que estar listos y con todos los servicios en condiciones”.

“Los zapalinos no queremos que nos sigan mintiendo”, concluyó.

La rehabilitación del aeropuerto local estaba prevista para los primeros días de este año. Sin embargo esas previsiones se esfumaron. Igual que las ilusiones de muchos zapalinos.

El año pasado se gestó le proyecto para que el aeropuerto local permita ser utilizado como una pista alternativa a la estación aérea de la ciudad de Neuquén y el Aviador Carlos Campos.

“Nos estafaron en nuestra buena fe, nos dijeron que se iba a comprar un equipamiento para el aeropuerto y no era cierto”.

Héctor Leuno representa al sector de los prestadores turísticos zapalinos.

“La Provincia no pudo conseguir inversores y sale a dar un manotazo de ahogado para impedir que se caiga el proyecto”.

Eduardo Rubio protagonizó la pueblada en el 2001 con un reclamo de reactivación.

“Un área de servicios para el sector hidrocarburífero puede posibilitar el desarrollo de este emprendimiento en la localidad”.

La intendenta Soledad Martínez recordó que desde 1994 se hacen promesas.

“La convocatoria fue un fracaso”

“La realidad nos demuestra que este nuevo intento por reflotar la zona franca resultó un fracaso. Un solo oferente compuesto por una UTE donde el principal socio es la Provincia y aparecen algunas otras empresas, es repetir la receta que ya vivimos y que no dio resultado”, dijo Eduardo “Dady” Rubio, referente local del justicialismo.

“La clave, desde mi punto de vista, es recuperar la autonomía de Zapala a la hora de tomar decisiones. Nadie mejor que los zapalinos para decidir como y cuando avanzar con este proyecto”, agregó.

A la hora de encontrar un culpable a la falta de concreciones, Rubio no anduvo con vueltas. “El gran responsable del fracaso es la provincia. No pudo o no supo encontrar verdaderos inversores y ahora sale a dar un manotazo de ahogado para que no se caiga el proyecto”.

“Insisto en que este esquema con una sociedad mixta ya la sufrimos en Zapala y no dio resultados. De hecho la administración anterior terminó en un fiasco”, expresó

“La provincia no está invirtiendo adecuadamente en Zapala. De las obras que vino a inaugurar el gobernador días atrás, la mayoría venían de antes. Es decir que el gobierno no cuenta con recursos frescos para invertir en esta ciudad porque se encuentra muy endeudada”, remarcó.

También propuso una alternativa al modelo actual. “Habría que incluir un apartado dentro del reglamento interno por el cual se garantice algún tipo de desarrollo semiproductivo local. Instalar un galpón de depósito de maquinarias no resolverá el problema en Zapala”, cerró.

La Cámara de Comercio, a favor del proyecto

La Cámara de Comercio salió a respaldar el paso adelante en el proyecto y advirtió que representaría un aporte a la reactivación de la economía local.

“La Cámara de Comercio, Industria y Producción de Zapala, coincide con lo manifestado por la intendente Soledad Martínez en oportunidad de realizarse la apertura de sobres de la licitación para la concesión de la Zona Franca, al expresar que resulta difícil entender el por qué desde hace casi veinticinco años no ha sido posible poner en marcha este recurso”, expresó el presidente, Osvaldo Rodríguez.

“Tenemos la esperanza que, tras tantos intentos, esta vez sí pueda concretarse esta, que es una vieja aspiración de los zapalinos. Lamentablemente creo que muchos vecinos de nuestra ciudad ya se han vuelto un tanto escépticos con este tema que, como todas las cosas que sufren tantas postergaciones, pasan a ocupar el lugar de las utopías”, añadió el dirigente local.

“Pero desde la CCIPZ tenemos casi la obligación de volcar nuestra expectativa en que finalmente pueda concretarse este anhelo, porque representa un importante factor para el proceso de desarrollo que Zapala necesita y está buscando”, sostuvo Rodríguez.

Finalmente añadió que “nuestra localidad, como centro geográfico de la Provincia, es un punto estratégico fundamental, y cuenta con todo lo necesario para servir eficazmente a esta herramienta económica”.

Desde 1994 se mantiene la promesa de reactivación económica con el proyecto aduanero.

Los números

500

mil toneladas de mercadería se comercializan desde Neuquén hacia la vecina Chile por el Paso Pino Hachado.

60

hectáreas están ocupadas hoy de las 200 que tiene la zona de actividades logísticas.

camiones por mes transportan carbonato de calcio, cal, cemento, bentonita, piedras ornamentales, combustible (gas oil y gas natural licuado).

2.000

Zapala