Pasó casi un año y la Autovía Norte sigue sin señalización

Durante la primera se instalará la cartelería específica de la seguridad, como indicaciones de curvas e ingreso a las rotondas. En una segunda etapa serán los carteles que indican localidades y distancias. Pero reconocieron que no hay un plazo específico para concretar la colocación de los mismo.

El temporal de viento que afectó a la región en agosto de 2017 derribó casi toda la cartelería indicativa de la Autovía Norte de Neuquén y hasta la fecha no fueron reparados. La situación forma parte de un reclamo permanente de conductores y los vecinos de la meseta quienes tienen otros pedidos pendientes como la iluminación del trayecto, la refacción de rotondas y hasta la colocación de semáforos para garantizar la seguridad vial.

La queja de los vecinos

Los vecinos de la meseta advirtieron que los trabajos finales de la multivía quedó inmerso en un limbo. Esto se debe al vacío generado por el traspaso de las obras del gobierno provincial al nacional. Les dieron a entender que hasta tanto no se concrete el traspaso nadie se responsabiliza por su mantenimiento.

El presidente de la vecinal de Colonia Rural Nueva Esperanza, Ever Urrutia, indicó a este medio que “no hemos hecho el planteo ante Vialidad Provincial porque no sabemos a quién le corresponde, si a Provincia o Nación. En abril iba a pasar a ser Ruta 22, pero ahora lo postergaron hasta diciembre, no sabemos de quién depende”, especificó.

Además Urrutia explicó que son varias las puntas del reclamo que tienen por la Autovía Norte: “falta iluminación, carteles y hay rotondas que además de que se usan mal, están mal diseñadas”, puntualizó (ver aparte).

Sobre la cartelería faltante señaló que en su mayoría se voló el año pasado durante un temporal. El fenómeno se registró en agosto de 2017, donde las corrientes de aire provocaron caídas de árboles y voladuras de techos en toda la ciudad, pero en la meseta generaron estragos por la falta del reparo que ofrecen las bardas. Hoy en día se pueden ver a un costado de la ruta los postes de hierro totalmente retorcidos o quebrados y algunos letreros arrumbados sobre la banquina.