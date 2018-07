Saber para salvar: en hoteles, restaurantes y turismo deberán aprender RCP

Se convirtió en ley un proyecto que obliga a que sea capacitado en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP) todo el personal vinculado a gastronomía, hotelería y turismo. Fue una iniciativa del diputado la UCR y presidente del bloque Cambiemos, Oscar Smoljan.

“Obliga a capacitar en estas prácticas que permiten evitar muertes y que son mucho más comunes de lo que se piensa y que con una capacitación mínima brindaríamos una seguridad y mejora la prestación en uno de los sectores claves de la economía de la provincia, como es el turismo” expuso Oscar Smoljan.

El legislador comunicó que la legislación complementó otras normativas ya existentes de prevención de muertes evitables en el ámbito extra hospitalario como la Ley N° 2.862 que establece las enseñanza de técnicas de RPC en el nivel educativo provincial medio y superior) y la Ley N°3.071 que crea el Sistema de prevención integral de eventos por muerte súbita en espacios públicos y privados de acceso público.

Smoljan sostuvo que es un aporte que consolida el tránsito de la sociedad en el camino de los Derechos Humanos.

El texto que fue aprobado por los legisladores de forma unánime marca que la autoridad de aplicación de la norma es el Ministerio de Turismo o el organismo que lo reemplace.

El diputado señaló que el proyecto surgió a raíz de una experiencia personal que tuvo hace un año mientras se encontraba en un restaurante de Buenos Aires: “al lado mío había una pareja. Una mujer se atraganta y no podía respirar. Nadie se movía. El marido de ella no atinaba a hacer nada. Y mi señora que estaba conmigo había hecho el curso de primeros auxilios y me iba indicando como actuar y después de 10 minutos logramos que expulse el alimento y recupere la respiración”.

De ese episodio, a Smoljan le llamó la atención que “ni el dueño del restaurante, ni los mozos, ni el público atinaron a hacer nada”.

El legislador mencionó que en la próxima sesión de la Legislatura se tratará un proyecto para que el Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN), se haga cargo de la reconstrucción de las prótesis mamarias en las mujeres que tienen cáncer de mama.