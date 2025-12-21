Cómo preparar tarta de ricota sin TACC, con pocos ingredientes y mucho sabor
Una receta simple de tarta de ricota sin TACC, con el sabor del clásico de siempre y una versión casera apta para celíacos.
Lista de Ingredientes
manteca: 100 gramos
azúcar: 50 gramos
huevo: 1
premezcla: 250 gramos
polvo de hornear: 1 cucharadita
esencia de vainilla: al gusto
RELLENO: RELLENO
ricota: 250 gramos
azúcar: 50 gramos
huevo: 1
ralladura de limón: 1
maicena: 1 cucharada
La tarta de ricota es un clásico infaltable en cafeterías, confiterías y pizzerías argentinas, especialmente a la hora de la merienda. En esta versión sin TACC, la receta mantiene todo su sabor original y se adapta a personas celíacas o a quienes buscan alternativas sin gluten. La propuesta pertenece a Graciela Martínez.
La masa se elabora con premezcla sin gluten y el relleno combina ricota, azúcar, huevo y ralladura de limón.
Como agregado opcional, la receta permite sumar frutas como arándanos, pasas o frutos secos. El resultado es una tarta suave, cremosa y fácil de preparar, que demuestra que la pastelería sin gluten también puede ser casera y accesible.
Paso a paso tarta de ricota sin tacc
- En un bol, mezclar la manteca pomada con el azúcar. Agregar el huevo y la esencia de vainilla.
- Incorporar la premezcla sin gluten tamizada junto con el polvo de hornear y unir hasta formar una masa.
- Estirar la masa entre dos films o separadores. Reservar un cuarto y forrar con el resto un molde de 20 cm, cubriendo base y bordes. Llevar a la heladera unos minutos.
- Para el relleno, mezclar la ricota con el azúcar, el huevo, la ralladura de limón y la maicena hasta integrar.
- Volcar el relleno sobre la masa fría y agregar, si se desea, frutas o frutos secos.
- Cubrir con la masa reservada o desmigar por encima.
- Hornear a 180 °C durante 35 a 40 minutos. Retirar y dejar enfriar antes de servir.
