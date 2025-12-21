Cómo preparar tarta de ricota sin TACC, con pocos ingredientes y mucho sabor

Lista de Ingredientes manteca: 100 gramos azúcar: 50 gramos huevo: 1 premezcla: 250 gramos polvo de hornear: 1 cucharadita esencia de vainilla: al gusto RELLENO: RELLENO ricota: 250 gramos azúcar: 50 gramos huevo: 1 ralladura de limón: 1 maicena: 1 cucharada

La tarta de ricota es un clásico infaltable en cafeterías, confiterías y pizzerías argentinas, especialmente a la hora de la merienda. En esta versión sin TACC, la receta mantiene todo su sabor original y se adapta a personas celíacas o a quienes buscan alternativas sin gluten. La propuesta pertenece a Graciela Martínez.

La masa se elabora con premezcla sin gluten y el relleno combina ricota, azúcar, huevo y ralladura de limón.

Como agregado opcional, la receta permite sumar frutas como arándanos, pasas o frutos secos. El resultado es una tarta suave, cremosa y fácil de preparar, que demuestra que la pastelería sin gluten también puede ser casera y accesible.

Paso a paso tarta de ricota sin tacc

En un bol, mezclar la manteca pomada con el azúcar. Agregar el huevo y la esencia de vainilla. Incorporar la premezcla sin gluten tamizada junto con el polvo de hornear y unir hasta formar una masa. Estirar la masa entre dos films o separadores. Reservar un cuarto y forrar con el resto un molde de 20 cm, cubriendo base y bordes. Llevar a la heladera unos minutos. Para el relleno, mezclar la ricota con el azúcar, el huevo, la ralladura de limón y la maicena hasta integrar. Volcar el relleno sobre la masa fría y agregar, si se desea, frutas o frutos secos. Cubrir con la masa reservada o desmigar por encima. Hornear a 180 °C durante 35 a 40 minutos. Retirar y dejar enfriar antes de servir.

Imagen generada con IA