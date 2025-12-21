Le disparó a su ex y luego se suicidó en Centenario: una mujer fue hospitalizada en grave estado

Un nuevo intento de femicidio ocurrió en Centenario este domingo. Un hombre le disparó a su ex y luego se suicidó. La mujer fue hospitalizada en grave estado.

Según informó Centenario Digital, el grave hecho de violencia de género ocurrió después de las 15 en una vivienda ubicada sobre la calle Hugo Arraga, en el Barrio del Alto.

Allí, la Policía acudió luego de que una mujer activara su botón antipánico. Cuando arribaron las autoridades, encontraron la escena de un hombre reteniendo a una mujer contra una puerta.

Los uniformados le pidieron al hombre que se vaya, pero éste insistió en quedarse. Sin embargo, a los pocos segundos, los gritos de la mujer generaron que los efectivos intentaran ingresar a la fuerza al domicilio.

Cuando comenzó el forcejeo contra el ingreso, se escucharon tres disparos y apenas entraron los efectivos encontraron a la mujer tendida en el suelo con heridas en el rostro y al hombre sin signos vitales a pocos centímetros.

El medio local reportó que la mujer fue atendida por personal del hospital Natalio Burd, quienes dispusieron derivarla en código rojo al hospital Castro Rendón en Neuquén capital debido a que se encuentra en grave estado.

Una joven fue apuñalada por su ex en Centenario frente a su bebé

Un grave hecho de violencia de género ocurrió el pasado 11 de diciembre en Centenario. Una joven paseaba con su bebé en su carrito cuando apareció su ex, la increpó y luego la apuñaló en plena vía pública. La víctima fue hospitalizada, mientras que el agresor fue demorado.

Según informó el comisario Marcos Mazzone a Diario RÍO NEGRO, El hecho ocurrió después del mediodía entre las calles María Eugenia Figueroa y Juana Azurduy, en el barrio Procrear.

Allí, una madre de 19 años iba junto a su hijo de dos años cuando apareció de golpe su ex pareja en motocicleta.

El joven de 24 años la increpó y luego de una discusión sacó un cuchillo tipo cerrucho y le produjo dos cortes en la zona dela abdomen.

La mujer fue derivada al hospital de Centenario y, según precisó Mazzone, se encuentra fuera de peligro. Mientras tanto, el agresor fue demorado y trasladado a la Comisaría 52.

En Neuquén hubo seis femicidios en lo que va de 2025

En lo que va de 2025 hubo cinco femicidios y un transfemicidio en Neuquén, cuyas víctimas fueron identificadas como Mabel Lopez Fernández, Olga Quinteros, Mabel Mena, Jessica Scarione, Angela Diaz y Azul Semeñenko. En el país, la violencia machista ya mató a 208 mujeres.

Los registros de la Oficina de Violencia (OV) muestran un alto volumen de denuncias. En 2023, Neuquén acumuló 12.090 casos, con un promedio de 1.008 por mes. En 2024, el número bajó ligeramente a 11.248. Sin embargo, en 2025, hasta septiembre, ya se registraron 8.681 denuncias, con una proyección de un leve aumento anual.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguien que necesita ayuda, podés comunicarte de manera gratuita las 24 horas los 365 días a través de un llamado al 144 o a través de la app. También incluye videollamadas para personas sordas e hipoacúsicas.