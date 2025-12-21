Dos robos con escalamiento dejaron tres detenidos en el centro de Roca durante el fin de semana

Durante el fin de semana, la Policía de Río Negro llevó adelante dos procedimientos en el centro de Roca por hechos de robo con escalamiento, que concluyeron con la aprehensión de tres hombres y el secuestro de elementos sustraídos.

Los operativos se realizaron con intervención de personal de la comisaría Tercera, tras llamados al 911 que alertaron sobre movimientos sospechosos en espacios públicos y domicilios particulares del casco céntrico de la ciudad.

Robo de un reflector en un edificio provincial

El primer procedimiento se registró este sábado alrededor de las 18, cuando un llamado al 911 alertó sobre la sustracción de un reflector en la plaza ubicada en la intersección de las calles Buenos Aires y Rodhe. Al llegar al lugar, la comisión policial identificó a dos hombres que tenían en su poder un reflector tipo Macroled.

Según se informó, uno de los aprehendidos habría trepado un paredón lindante a las instalaciones de un organismo del Gobierno provincial, para luego escalar por rejas hasta el techo del edificio, donde mediante el uso de la fuerza sustrajo el reflector y parte del cableado.

Aprehendidos y secuestro del elemento

Un testigo que se encontraba en la zona señaló al presunto autor del hecho, lo que permitió la aprehensión de ambos involucrados y el secuestro del elemento sustraído. El edificio afectado corresponde a la Delegación de Desarrollo Humano AVC, ubicada sobre calle Rodhe al 300.

Segundo hecho: intento de robo en una vivienda

Horas más tarde, cerca de las 21, se produjo un segundo procedimiento en calle Don Bosco al 500, también en el centro de Roca. Un llamado alertó sobre un hombre que habría saltado las rejas de un domicilio e ingresado al interior de la vivienda.

Al arribar, el personal policial constató daños en la puerta trasera del inmueble, con un vidrio roto en la zona de la cerradura. Tras un rastrillaje por los techos, los efectivos lograron divisar al sospechoso cuando descendía, procediendo a su inmediata aprehensión.

Sin faltantes, pero con daños

El hombre fue trasladado a la unidad policial, mientras que un familiar de la propietaria del domicilio realizó la denuncia correspondiente. Según se indicó, no se constataron faltantes, aunque sí daños materiales producto del intento de ingreso.

Intervención judicial

En ambos casos, los aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia, en el marco de causas por robo con escalamiento en grado de tentativa. Desde la Policía destacaron la rápida intervención y la colaboración de los vecinos para esclarecer los hechos.