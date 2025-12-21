Quién era el hombre que murió luego de caer a un canal en Cipolletti con su auto: qué dijo la autopsia

Un hombre murió este sábado luego de caer a un canal en Cipolletti con su auto. La víctima fue identificada y también se revelaron los resultados de la autopsia. Qué se sabe.

Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO a través de fuentes policiales, el hecho ocurrió cerca de las 16:30, entre las intersecciones de las calles Hugo Rimelle y Juan Domingo Perón.

Allí, las autoridades encontraron un Fiat Palio modelo Adventure que estaba semisumergido y con las cuatro ruedas hacia arriba en el canal.

Cuando acudió personal de bomberos observó que en el interior del vehículo había una persona sin signos vitales.

En el caso intervino personal del Gabinete Criminalístico y desde el Ministerio Público Fiscal de Río Negro ordenaron que se realice la autopsia.

Quién era el hombre hallado muerto en un canal en Cipolletti

Este medio pudo confirmar que la víctima fue identificada como Alberto Márquez Melendres, un hombre de 47 años oriundo de Bolivia.

Fuentes judiciales revelaron que la autopsia arrojó que la causa del deceso fue por ahogamiento y que se descartaron indicios de criminalidad.

Asimismo, las circunstancias de cómo terminó con su auto adentro del canal aún están bajo investigación.