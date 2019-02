Trabajadores de la Planta de Agua Pesada volvieron a la ruta

Los trabajadores de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), comenzaron una volanteada informativa hoy a las 7 sobre la Ruta 22 en Arroyito ante la falta de precisiones sobre el futuro de la empresa, la medida se repetirá mañana. Los trabajadores tienen el sueldo asegurado hasta marzo, con la venta del último stock de reserva y temen por el futuro de las instalaciones.

Las últimas novedades que tuvieron los obreros fueron el 14 de enero las autoridades de la Junta Interna de ATE de la planta se reunieron con el subsecretario de Energía Nuclear de Nación, Julián Gadano, y las respuestas obtenidas no aportaron la seguridad y estabilidad que están buscando desde antes de 2016.

“El subsecretario nos adelantó que durante el 2019 la planta seguirá parada y nos confirmó que la apuesta del gobierno es que la planta sea adaptada para producción dual: fertilizantes y agua pesada”, expresó a este medio el delegado de la Junta Interna, Pablo Sosa la semana pasada.

En declaraciones radiales, Sosa explicó que los obrero solo tienen garantizados sus salarios hasta marzo con la venta de la última reserva de agua pesada que se produjo, el stock es de 22,7 toneladas. “Después no sabemos que va a pasar, entonces de ahí es que tenemos que volver a salir y hacer esta difusión”, explicó.

Agregó que tras la reunión con Gadano “aparentemente lo nuestro está resuelto y esto no es así. Hoy estaríamos cobrando los sueldos de enero, también nos dijeron que está garantizado febrero y marzo. Después no sabemos que va a pasar si la planta va a entrar en estado de conservación, y como sería esto. Con cuantas personas deberíamos contar, todo eso no lo tenemos aún”.

En cuanto a la reconversión en planta de fertilizantes, señaló que “el tiempo de obra son 48 meses serían 4 años y eso también es lo que nosotros decimos es qué va a pasar con nosotros todo este tiempo. Lo que planteamos es producir las 400 toneladas necesarias para el stock de nuestras centrales nucleares en todas sus vida útil, en estos cuatro años, y una vez que esté terminada la planta, se vería como sería el pasaje a fertilizantes”.

Finalizó en que “hoy y mañana de 7 a 12, vamos a estar volanteando, no es corte de ruta, simplemente que el conductor baje la velocidad como para recibir el volante y nada más. La idea es difundir lo que nos está pasando y tener un poco a la comunidad de nuestro lado”.