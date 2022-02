Vecinos reclaman falta de agua en la zona rural de Roca

Una nueva falla en la red de provisión de agua potable parece afectar al sector este, más específicamente al área de chacras. Las llamadas a la empresa Aguas Rionegrinas parecen no obtener respuestas satisfactorias y el malestar de los vecinos va en aumento tras cuatro días sin suministro.

«Vivo a dos kilómetros del almacén mas cercano y no tengo auto para ir a comprar. Tuvimos que sacar el agua del canal para usarlo en el sanitario«, comentó con indignación, Norma Durante. La vecina afectada habita en una chacra sobre calle Panamá, próxima al sector de Puente Cero.

Norma además comentó que debió recurrir a la ayuda a otros residentes quienes le pudieron proveer de botellas del recurso, ya que cuentan con movilidad para acercarse a los comercios. «Si no pido a mis vecinos que me traigan no tengo nada», añadió la mujer.

Los llamados a la empresa estatal no resultaron del todo favorables. Según los damnificados, los operadores no pudieron dar precisión de los motivos y el tiempo de retorno del insumo vital. Además le pidieron paciencia y que enviarían una cuadrilla a inspeccionar.

La zona de chacras es de total descuido, salvo que se trate de un barrio privado. Norma Durante, vecina afectada.

En el sector existen dos sistemas de cañerías que proporcionan el servicio, ambas desarrolladas a partir de gestiones del municipio de Cervantes. Al parecer la red más antigua es la que presentaría los inconvenientes y por la cual hace cuatro días los vecinos se encuentran sin agua.

Se solicitó que la empresa pueda brindar el insumo por medio de cisternas o al menos entregue bidones de agua. Incluso, se pidió que el municipio pueda asegurar la entrega en caso de no obtener el visto bueno de la prestadora provincial.

Personal de Aguas Rionegrinas (ARSA) comentó que se encuentran trabajando en el sector particularmente afectado, aunque no registraba fallas en la red.