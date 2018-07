Weretilneck defendió el ajuste nacional y se distanció más de su vice

El gobernador Alberto Weretilneck retiene la afiliación provincial del oficialismo, corriéndose de las críticas al gobierno nacional por su plan fiscal y, también, sostiene un diseño electoral propio para Río Negro.

En ese posicionamiento, Weretilneck se diferencia de su vicegobernador Pedro Pesatti, que está centrado en fuertes censuras al gobierno de Mauricio Macri. “Su fanatismo por Cristina es mayor a todo el resto”, ironizó aunque reconoció su “historia” peronista. Entendió que esa actitud no suma en lo “personal ni electoral”.

Ayer, el mandatario recibió a “Río Negro” en la Residencia para repasar desde las obras hasta la fruticultura, pasando por la Ruta 22 y el Plan Castello (quedan para próximas entregas). El presidente impuso el recorte fiscal de Nación, que Weretilneck explicó en la necesidad de bajar el déficit y si pidió una “reducción justa”, alentando la continuidad de las retenciones al campo.

P -¿Se mantiene la idea de elecciones adelantadas?

R - Como partido provincial, Juntos no tiene necesidad de marcarse a ninguno de los troncos nacionales: el kirchnerismo y el macrismo. El Peronismo Federal puede ser el tercero, pero hay ver qué ocurre, hoy sólo es expectativa. Para Juntos, lo más favorable es la provincialización, pues es dónde mejor estamos por el gobierno. Tenemos cosas para mostrar y la oposición ni esboza un proyecto de provincia. Así, hay altísimas posibilidades -para no decir, todas- de que los rionegrinos renueven su confianza y seguir gobernando. Este proceso significa votar en otra fecha.

P - Otra verificación es su aludido criterio provincial. Usted renuncia a lo nacional, pero el vice se manifiesta continuamente en contra del gobierno de Macri.

R - Juntos es una construcción particular. Provenimos de distintos partidos, pero no nos obligamos a dejar nuestra historia ni pensamiento. El vice sigue pensando como pensaba antes. Yo no creo que así se crezca mucho en términos personales y electorales. Los rionegrinos asumen sólo su posición frente a Cristina o Macri, sin Juntos, pasando por arriba de su dirigencia, como ya ocurrió el año pasado. Pedro es normal que opine así, pero tengo diferencias porque él cree en el posicionamiento nacional y no en las cuestiones locales.

P - ¿No hay un mensaje cruzado? ¿No es menor, considerando que es el vicegobernador?

R - Lo hemos conversado, pero su fanatismo por Cristina es mucho mayor que todo el resto. Y es su decisión mientras no afecte la gobernabilidad. A nosotros nos suma cuando hablamos de temas rionegrinos. Ya hay muchos que hablan a favor o contra de Cristina o Macri.

P - ¿Esto explica por qué Pesatti no es su candidato?

R - Primero, para ser candidato hay que convencer a todos en Juntos, y después a los rionegrinos.

P - ¿A usted no lo convenció?

R - Todavía no lo hemos discutido. Me niego a hablar de candidaturas en estas circunstancias. Van a pasar aún muchas cosas en el país, en lo económico. Hoy, no es el momento.

P - ¿Cuando será ese momento?

R - Fin de año. La gente está metida en sus problemas y nosotros debemos concentrarnos en las cuestiones de gobierno.

P - Habló de “expectativas” de Peronismo Federal. ¿Esas expectativas lo alcanzan?

R - Sí, por su dirigencia, son los gobernadores del peronismo, y también Massa y el propio Pichetto. Pero deben anular la grieta que genera el kirchnerismo y el macrismo. Ese es su gran desafío y eso lo dirá el tiempo. Pero insisto Juntos no va a sumarse a nadie en lo nacional. Sería contradictoria con nuestra postura provincial.