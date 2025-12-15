Mendoza licitará 17 áreas hidrocarburíferas para impulsar la exploración y explotación de petróleo y gas

El Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Energía y Ambiente y la Dirección de Hidrocarburos, llevará adelante un nuevo proceso de licitación de áreas hidrocarburíferas, orientado a captar inversiones destinadas a la exploración y explotación de recursos de petróleo y gas. Con esta iniciativa, la Provincia busca consolidar su posicionamiento como una de las principales jurisdicciones con tradición hidrocarburífera del país, mediante la actualización de su cartera de áreas disponibles y la implementación de reglas claras para la incorporación de nuevos proyectos.

Entre las áreas que serán licitadas se encuentran Atuel Exploración Norte y Sur, Boleadero, Calmuco, Chachahuén Norte, CN II Norte, Los Parlamentos, Puesto Pozo Cercado Occidental, Ranquil Norte, Río Atuel, Sierra Azul Sur y Zampal. A este listado se suman las áreas incluidas en el decreto firmado por el gobernador Alfredo V. Cornejo y la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre: Atamisqui, El Manzano, Loma Cortaderal–Cerro Doña Juana, Puesto Molina Norte y Puntilla del Huincán, todas ubicadas en la Cuenca Cuyana y con potencial petrolero.

En total, son 17 áreas las que ingresan al proceso licitatorio, que contempla tanto bloques exploratorios como de explotación. El llamado para las áreas exploratorias fue establecido mediante el Decreto 1908/2025, mientras que el Decreto 2241/2025 formaliza la licitación de los bloques destinados a explotación. Ambos instrumentos incluyen anexos con las condiciones específicas para cada grupo de áreas.

En este marco, la Provincia modernizó su Pliego Modelo 2025 para la adjudicación de áreas de exploración y explotación, incorporando las modificaciones introducidas por la Ley de Bases. Según el documento oficial, las concesiones tendrán una vigencia de 25 años contados desde la publicación del decreto de adjudicación y se regirán por la Ley Nacional 17.319 y la Ley Provincial 7.526. El proceso licitatorio se desarrollará bajo el Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado por el Decreto 1382/2025, actualizado conforme a la Ley de Bases 27.742.

Condiciones de la licitación

En cuanto a las condiciones económicas, el pago inicial que deberán realizar los adjudicatarios fue fijado en el 0,5% de la producción acumulada proyectada (Np) correspondiente a los primeros diez años del plan de explotación. Este monto podrá abonarse de manera proporcional durante ese período, previa autorización de la Autoridad de Aplicación.

Por último, el valor del pliego para participar de la convocatoria se estableció en 15.000 dólares, pagaderos en pesos al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina. Los fondos serán depositados en la cuenta del Fideicomiso de Actividades Hidrocarburíferas.