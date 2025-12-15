Supercross de verano: Una noche brillante, hasta que la luz dijo basta
Los pilotos de las divisiones superiores decidieron no participar de las finales. Sí lo hicieron los promocionales. La segunda fecha irá el 31 de enero.
El campeonato de Supercross de verano tuvo su primera fecha correspondiente a la 30° edición del tradicional certamen. La actividad fue desarrollada en el histórico Coliseo de La Barda y se vio interrumpida por un corte en el suministro eléctrico.
La categoría mayor cumplió a raja tabla con las expectativas, con una serie para el infarto, que tuvo como protagonistas a Joaquín poli y Agustín Carrasco. Poli, campeón argentino, logró quedarse con la victoria y dejó la promesa de un gran espectáculo para la segunda fecha, que se disputará el 31 de enero.
El evento contó con más de 140 motos en pista, combinando las categorías de enduro, motocross y a los futuros pilotos de la escuelita de campeones. Entre todos ellos se destacó la asistencia de los hermanos Poli y muchos pilotos provenientes del motocross chileno.
Corte de luz y algunas finales suspendidas
La jornada se vio opacada por un corte de luz antes de comenzar con todas las finales. Incansable fue trabajo de la organización para restablecer la iluminación del circuito y finalizar el evento con las respectivas finales.
La falta de iluminación provocó que sólo se pudieran disputar el 75% de las tandas finales pautadas, donde categorías como MX1, MX2, Intermedia, Master A y B decidieron no salir a correr sus finales. Dichas tandas faltantes se recuperarán en la segunda fecha del certamen.
Dentro de las finales que sí se corrieron, se destacó Felipe Cruz con un triunfo en la categoría 125cc, Ezequiel Cid logrando una victoria en la Junior, Gabriel Muniain dominó la categoría Master C y Rodrigo Fonseca fue imbatible en la convocante categoría Enduristas. Santino Roth, Tomas Águila, Samuel Minor, Lorenzo Osses y Tadeo Indaco se llevaron el primer puesto en sus respectivas categorías. La final de la categoría Damas quedó en manos de Javiera Urra, tras demostrar un gran ritmo en todas las vueltas de la manga.
El público colmó las instalaciones, acompañando con entusiasmo cada salida en una jornada extraordinaria. El circuito lució impecable, con nuevas medidas de seguridad y la inclusión de tribunas para mejorar la visión del público.
Resultados
MX 85
- Lorenzo Osses
- Gonzalo Parra
- Tiziano Sepúlveda
MX 85 Bcc
- Tadeo Indaco
- Donatto Colucci
- Valentino Betancur
MX FMX
- Javiera Urra
- Jorgelina Miguel
- Vahitiare Sobarzo
MX 50 cc
- Santino Roth
- Josefina Zanotti
- Bautista Paredes
MX 65
- Tomas Águila
- Santino Chirino
- Martiniano Zanotti
MX 125 cc
- Felipe Cruz
- Bautista Galdeano
- Franco Stremel
MX Junior
- Ezequiel Cid
- Joaquín Sancho
- Franco Araya
MX Endurista
- Rodrigo Fonseca
- Santiago García
- Norberto Hernández
MX Promocionales
- Samuel Minor
- Antonio Mugnolo
- Luis Brandani
MX Master C
- Gabriel Muniain
- Marcelo Giménez
- Sebastián Ortube
