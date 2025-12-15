Supercross de verano: Una noche brillante, hasta que la luz dijo basta

El programa no se pudo completar, pero igual hubo espectáculo en La Barda. (MCN)

El campeonato de Supercross de verano tuvo su primera fecha correspondiente a la 30° edición del tradicional certamen. La actividad fue desarrollada en el histórico Coliseo de La Barda y se vio interrumpida por un corte en el suministro eléctrico.

La categoría mayor cumplió a raja tabla con las expectativas, con una serie para el infarto, que tuvo como protagonistas a Joaquín poli y Agustín Carrasco. Poli, campeón argentino, logró quedarse con la victoria y dejó la promesa de un gran espectáculo para la segunda fecha, que se disputará el 31 de enero.

El evento contó con más de 140 motos en pista, combinando las categorías de enduro, motocross y a los futuros pilotos de la escuelita de campeones. Entre todos ellos se destacó la asistencia de los hermanos Poli y muchos pilotos provenientes del motocross chileno.

Corte de luz y algunas finales suspendidas

La jornada se vio opacada por un corte de luz antes de comenzar con todas las finales. Incansable fue trabajo de la organización para restablecer la iluminación del circuito y finalizar el evento con las respectivas finales.

La falta de iluminación provocó que sólo se pudieran disputar el 75% de las tandas finales pautadas, donde categorías como MX1, MX2, Intermedia, Master A y B decidieron no salir a correr sus finales. Dichas tandas faltantes se recuperarán en la segunda fecha del certamen.

Dentro de las finales que sí se corrieron, se destacó Felipe Cruz con un triunfo en la categoría 125cc, Ezequiel Cid logrando una victoria en la Junior, Gabriel Muniain dominó la categoría Master C y Rodrigo Fonseca fue imbatible en la convocante categoría Enduristas. Santino Roth, Tomas Águila, Samuel Minor, Lorenzo Osses y Tadeo Indaco se llevaron el primer puesto en sus respectivas categorías. La final de la categoría Damas quedó en manos de Javiera Urra, tras demostrar un gran ritmo en todas las vueltas de la manga.

El público colmó las instalaciones, acompañando con entusiasmo cada salida en una jornada extraordinaria. El circuito lució impecable, con nuevas medidas de seguridad y la inclusión de tribunas para mejorar la visión del público.

La movida empezó de día y terminó a la madrugada. (MCN)

Resultados

MX 85

Lorenzo Osses Gonzalo Parra Tiziano Sepúlveda

MX 85 Bcc

Tadeo Indaco Donatto Colucci Valentino Betancur

MX FMX

Javiera Urra Jorgelina Miguel Vahitiare Sobarzo

MX 50 cc

Santino Roth Josefina Zanotti Bautista Paredes

MX 65

Tomas Águila Santino Chirino Martiniano Zanotti

MX 125 cc

Felipe Cruz Bautista Galdeano Franco Stremel

MX Junior

Ezequiel Cid Joaquín Sancho Franco Araya

MX Endurista

Rodrigo Fonseca Santiago García Norberto Hernández

MX Promocionales

Samuel Minor Antonio Mugnolo Luis Brandani

MX Master C