Intento de femicidio en Bariloche: lo imputaron por apuñalar a su expareja durante un festejo

La Justicia imputó tentativa de femicidio por un ataque con arma blanca ocurrido en un evento público y dispuso prisión preventiva. Foto Alfredo Leiva.

Un hombre fue imputado por tentativa de femicidio tras un violento hecho ocurrido durante un evento en un espacio público de Bariloche, frente a la Escuela de Arte «La Llave». La Justicia tuvo por formulados los cargos y dispuso que el acusado cumpla prisión preventiva durante el plazo de investigación.

El ataque se produjo en un contexto de celebración y generó una inmediata intervención policial y sanitaria. La víctima permanece internada con pronóstico reservado y riesgo cierto de vida, mientras avanza la investigación penal.

Control de detención y acusación fiscal

En primer término, el juez de Garantías realizó el control de legalidad de la detención, que fue declarado válido al no existir objeciones por parte de la Defensa Pública Penal. Superada esa instancia, el Ministerio Público Fiscal formalizó la acusación.

El ataque ocurrió durante un evento en la plaza frente a la Escuela de Arte La Llave, en Bariloche. Foto Alfredo Leiva.

Según relató el fiscal del caso, el hecho ocurrió entre las 22 y las 23 del 12 de diciembre en la intersección de Sobral y Onelli, cuando la víctima celebraba el aniversario del Club Boca Juniors junto a una amiga y otras personas. En ese marco, el imputado habría intentado darle muerte a su expareja.

La agresión con arma blanca

De acuerdo con la acusación, la mujer fue atacada con un arma blanca y recibió una puñalada en la zona abdominal. Tras la agresión inicial, el imputado habría realizado movimientos con el arma en el interior del abdomen, provocando lesiones internas de extrema gravedad.

Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió heridas severas en órganos vitales y presentó un cuadro de principio de shock hipovolémico. Debió ser trasladada de urgencia al hospital, donde fue intervenida quirúrgicamente. La rápida atención médica evitó un desenlace fatal.

Violencia de género previa

El Ministerio Público Fiscal sostuvo que el hecho se enmarca en una situación de violencia de género crónica, cíclica y sistemática, con agresiones reiteradas durante la relación previa entre el imputado y la víctima.

Durante la audiencia se expuso que el vínculo estaba atravesado por episodios de violencia escalonada, lo que permitió contextualizar el ataque como parte de un patrón previo y no como un hecho aislado.

Pruebas incorporadas a la causa

La Fiscalía detalló el acta de procedimiento policial iniciada tras un llamado al 911 que alertó sobre una mujer herida con arma blanca en un espacio público. Al llegar al lugar, el personal constató la gravedad de la lesión y activó los protocolos de emergencia, además de confeccionar las actuaciones iniciales y el croquis del hecho.

También se incorporaron testimonios de personas presentes, entre ellas amigas de la víctima y testigos presenciales, quienes señalaron al imputado como autor y describieron la secuencia del ataque. A esto se sumó la declaración de la madre de la víctima, quien informó sobre el estado crítico de salud y antecedentes de violencia.

Informes médicos y periciales

La acusación incluyó informes médicos y del médico forense que acreditan la herida punzocortante abdominal, múltiples lesiones internas de extrema gravedad y el principio de shock hipovolémico, que colocaron a la víctima en riesgo cierto e inmediato de vida.

Además, se agregó un informe del Área Judicial de Investigaciones con entrevistas y el relevamiento de cámaras de seguridad. En ese documento se consignó la imposibilidad de entrevistar a la víctima debido a su delicado estado de salud.

Evaluación de riesgo y resolución judicial

Organismos especializados en violencia de género aportaron informes que concluyen que la víctima se encuentra en un escenario de altísimo riesgo, dentro de una relación violenta de carácter crónico y escalonado.

El imputado hizo uso de su derecho a declarar con una breve manifestación. La Defensa Pública no objetó la formulación de cargos ni la detención, aunque adelantó que sostendrá una teoría del caso distinta.

Finalmente, el juez tuvo por formulados los cargos por homicidio doblemente calificado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género, en grado de tentativa. Dispuso prisión preventiva hasta el 15 de abril del 2026 y ordenó la evaluación del imputado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales.