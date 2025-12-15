Río Negro sale a promocionar el verano: “Toda la Patagonia en un solo lugar”

La Agencia de Turismo de Río Negro tiene en marcha la primera campaña promocional para instalar la marca provincial y un concepto de unidad de todas las regiones y destinos bajo el lema “La Patagonia en un solo lugar”.

Se trata de la primera acción integral de la ATUR desde su puesta en marcha en agosto pasado donde conjuga las cuatro regiones “cordillera, estepa, valle y mar” para exhibir el abanico amplio de destinos que tiene la Provincia para disfrutar el verano.

La campaña comenzó a ser difundida en distintas plataformas y medios, pero también se definió la contratación de servicios de influencers para destacar las bondades de distintas regiones. En total serán 16 personalidades que tienen una audiencia exponencial que mostrarán los destinos y las opciones de viajes dentro del territorio rionegrino.

El concepto de la campaña, según el plan de la ATUR, es mostrar a “la provincia como un territorio diverso donde cada visitante encuentra su propio verano”. Se trata de una propuesta “federal que hace hincapié en la marca Río Negro”, como punto de partido del trabajo de la agencia, que se creó como parte de una nueva política turística, en la que el Gobierno conformó una organización mixta entre el sector público y privado.

Las piezas gráficas y audiovisuales que forman parte de la campaña tiene distintos ejes para impulsar tráfico a los destinos a través de las plataformas Meta, Google y Programmatic, para tener un alcance nacional, además de medios de comunicación tradicionales nacionales y regionales.

Según la propuesta impulsada por el director Ejecutivo, Diego Piquín, al directorio, el público objetivo es el de los grandes conglomerados emisores de turistas como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Neuquén, Comodoro Rivadavia, Río Negro en general y otras ciudades.

La campaña estará activa hasta mediados de febrero con banners, spots audiovisuales, reels, y además aparecerán gigantografías en las principales autopistas y lugares de alta circulación del área metropolitana.

La “activación” de la marca Río Negro también prevé una actividad puntual en plaza Francia, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la instalación de un stand el próximo fin de semana para exhibir los destinos de la provincia con el concepto “integral de verano”. Allí se ofrecerán experiencias lúdicas, gastronomía regional, habrá merchandising, shows y activaciones en vivo con contenido con chefs y bartenders.

Bariloche tiene su eje como “tu refugio en verano”

En Bariloche, el Ente Mixto de Promoción Turística (Emprotur) tiene también activa su propia campaña de promoción con el eje puesto en mostrar a la ciudad como “tu refugio en verano”, jugando con el concepto de los refugios de montaña: “Apunta a transmitir bienestar, cercanía con la naturaleza y experiencias accesibles, tanto para escapadas cortas como para estadías más largas”, señalaron desde el ente.

Bariloche se promociona en la red de subterráneos de Buenos Aires. Gentileza

El Emprotur combina acciones en la vía pública, medios tradicionales y plataformas digitales, “con el objetivo de fortalecer el posicionamiento del destino, ampliar su alcance y sostener la presencia de la marca Bariloche durante todo el año”, destacaron desde el ente que compone el sector público y privado.

Bariloche concentra su público objetivo en el AMBA, y las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Salta, Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Tucumán. También tiene presencia en grandes pantallas LED en zonas de alto tránsito en CABA, en la red de subterráneos y shoppings.

En paralelo, el trabajo promocional se fortalece en Chile, uno de los mercados prioritarios para Bariloche en verano.





