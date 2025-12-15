Uno de los principales destinos de Neuquén cambia a su secretario de Turismo a días del verano

Villa La Angostura está rodeada por las aguas del algo Nahuel Huapi. Foto: archivo Matías Subat.

La gestión de Javier Murer, el intendente de Villa La Angostura, confirmó un nuevo movimiento en su gabinete. Ignacio Robert, quien era hasta la semana pasada secretario de Turismo, dejó su cargo en el municipio.

La noticia fue difundida por la misma comuna. En un comunicado precisó que la salida del funcionario se debió a «motivos de carácter personal».

Desde el Ejecutivo local expresaron su «reconocimiento y agradecimiento» al secretario saliente en función de «su aporte, compromiso y el trabajo realizado al servicio de la comunidad durante su gestión».

Cambio de nombres en Villa La Angostura: las nuevas designaciones

Robert será reemplazado por la licenciada Jimena Aguilar, quien hasta el momento se venía desempeñando como subsecretaría de Turismo. Su nombramiento, indicó la municipalidad, garantizará «la continuidad de las políticas, programas y líneas de trabajo en curso».

El cambio de nombres, sin embargo, llega en un momento particular para la localidad, a pocos días de que empiece el verano y se reactive la llegada de visitantes, el principal motor económico de esa zona de la provincia de Neuquén.

La intendencia aclaró de todas formas que la nueva funcionaria aportará a «la continuidad del plan de gobierno acordado para el año 2026».

Junto al ascenso de Aguilar, se informó que Lorena Reumann se incorporará como subsecretaría de Turismo. Licenciada en Hotelería, indicaron que se graduó en la Universidad de Belgrano y que cuenta con un posgrado de Especialización en Marketing y Estrategia Competitiva por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

«Les deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa de gestión, con el convencimiento de que su trabajo contribuirá a seguir fortaleciendo el desarrollo turístico de Villa La Angostura», cerró la comunicación oficial.

Cambio de nombres en Villa La Angostura: las razones

Diario RÍO NEGRO consultó con Robert acerca de los motivos de su salida e indicó que tomó la decisión para retornar a la actividad privada.

El exfuncionario había comentado a mediados de año la compleja situación que atravesaba Villa La Angostura luego de una temporada invernal con menos nieve que lo habitual, lo que afectó de forma directa la operación del cerro Bayo.

El intendente Murer, por su parte, ya había hecho una modificación de su estructura a principios de noviembre, cuando apartó funcionarios y transformó secretarías en subsecretarías dependientes de otras carteras.