Reglamentan el concurso que reemplazó al de "Reina" en Neuquén

Los programas para destacar a los adolescentes y jóvenes por su creatividad, sus capacidades intelectuales a iniciativas innovadoras será reglamentado para una futura puesta en marcha al término de la pandemia.

Asi lo indicó la secretaria de Ciudadanía Luciana De Giovanetti, quien sostuvo que además de dejarlas fuera del boletín oficial, varias de las ordenanzas que fueron cajoneadas, no fueron reglamentadas.

"La no publicación tuvo que ver con una decisión política de la gestión; todo lo que se había avanzado en algunas áreas en la municipalidad de Neuquén, fue dado de baja", dijo De Giovanetti.

Recordó que otra de las normas que se buscará poner en marcha será la cartelería a la vera de la ruta, de la gesta de Malvinas.

El premio a las y los jóvenes destacados que reeemplazó el concurso de reina de la ciudad, el día no laborable para integrantes del pueblo mapuche en la comuna durante el Winoy Xipantu, la ordenanza de prevención de la violencia de género y la del programa de capacitación mensual en no violencia contra la mujer; entre otras, fueron normas no publicadas.

También la ordenanza que creó un programa de defensa personal para las mujeres en los clubes barriales, comunitarios y la comuna. Esto fue a fines de 2019 y se publicó en mayo; no integra el listado de las 47 que se editarán en el próximo boletín pero sí el listado de las normativa que se dedicará a reglamentar, dijo la secretaria de Ciudadanía.

"La mayoría tienen que ver con el área bajo mi responsabilidad; por eso nos tocará reglamentarlas. No podemos decir que no se hizo sistemáticamente, unas se publicaron y otras no, fue desconocer la voz que tiene otro poder del Estado, como el Deliberante", expresó la funcionaria.

De Giovanetti destacó la "gravedad institucional" de la no publicación de medio centenar de ordenanzas en la ciudad de Neuquén, advertida por el Colegio de Abogados de la provincia.