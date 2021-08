Regreso a la presencialidad: ¿Vacunación obligatoria para estatales de Neuquén?

Los legisladores Raúl Muñoz y Elizabeth Campos de Democracia Cristiana presentaron un proyecto de ley para establecer obligatoriedad de la vacunación contra el covid-19 en los trabajadores de la administración pública de la provincia de Neuquén. Invitaron también a adherirse al sector privado. El objetivo es el regreso al trabajo presencial.

La propuesta pretende que los trabajadores que no acrediten haber recibido al menos una dosis de cualquiera de las vacunas contra el covid-19 no podrán concurrir a su lugar de trabajo. En estos casos, la inasistencia se considerará injustificada a no ser que presenten una razón médica sobre porqué no se colocaron la vacuna. “Entiendo que está previsto en la OMS la no obligatoriedad pero con esto buscamos la solidaridad. Piensan que no se tienen que vacunar pero corren riesgos y pueden crear nuevas cepas”, explicó el diputado Muñoz.

El proyecto, presentado a principios del mes, comprende también a personas que realicen trámites o consultas en organismos provinciales. Deben presentar una certificación que acredite la vacuna o que justifique por qué no se la colocaron. El diputado Muñoz aclaró que las incluye “porque detrás del escritorio hay otras personas que también corren riesgo de la gente inconsciente que se pueda acercar”.

De esta forma “incitamos que el gobierno de la provincia haga algo para cambiar esta realidad en Neuquén. Por eso lo mandamos, para que en la comisión se discuta y así incentivar la vacunación”. Expresó conformidad con el plan de vacunación establecido en la provincia: “Ha sido un éxito, se notó la organización. Tuvieron mucha preparación para no dar temor a la población al momento de llegar a vacunarse”.

El diputado también mostró apoyo a medidas como el llamado de la Unión Industrial Argentina (UIA) para no pagar el sueldo a empleados que no se quieran vacunar: “Estamos de acuerdo en presionar con la vacunación”.

Este proyecto se asemeja al aprobado en la provincia de Jujuy, donde a principios de mes el gobernador Gerardo Morales anunció que la vacunación contra el COVID-19 es obligatoria para todos los trabajadores de la administración pública provincial. También apuntan a que el personal que no acredite haber recibido al menos una dosis, no podrá asistir a su lugar de trabajo y no se justificará su falta.

Hoy la vacuna contra covid-19 no forma parte del calendario nacional de vacunación. Si ingresa, comienza a regirse por la ley 27.491, que establece la obligatoriedad y gratuidad de las dosis.