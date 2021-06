Repudio por “lista negra” que expuso datos privados de “conservadores”

En el portal Reacción Conservadora expusieron decenas de nombres, datos personales y vínculos.

Dirigentes, políticos, periodistas y artistas repudiaron la difusión de una lista de personas señaladas como “conservadoras”, con sus fotos, datos personales y vínculos, que fue publicada en el sitio (hoy caído) reaccionconservadora.net y cuyo artículo fue reproducido parcialmente como “investigación” en el ElDiarioAR.

La publicación expuso datos de personas (entre ellas políticos, periodistas), empresas y ONG’s a la que señalan perteneciente a una red de vínculos reaccionarios.

El trabajo fue realizado durante más de un año por las periodistas Ingrid Beck, Soledad Vallejos, Paula Hernández, Flor Alcaraz, Paula Rodríguez y Juan Elman, con financiamiento de la organización feminista Federación Internacional de Planificación Familiar.

De la lista forman parte varios legisladores nacionales, todos de Juntos por el Cambio, aunque también está la santafesina Vanesa Massetani, la voz más fuerte del Frente de Todos que se opuso a la ley del aborto. Otro es el senador oficialista Dalmacio Mera, en contra de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Están asimismo los macristas Francisco Sánchez, Julio Sahad, Jorge Enríquez, Alberto Asseff, Soher El Sukaria, Dina Rezinovsky, David Schlereth. Además, fue incluida la senadora de la UCR Silvia Elías de Pérez.

Entre los escrachados, figuran también los diputados Marcela Campagnoli, Gustavo Hein y Estela Regidor, el dirigente social Toty Flores, la periodista Viviana Canosa y el politólogo Agustín Laje, entre otros.

La fuerza opositora Juntos por el Cambio, repudió “la confección de listas negras”, al advertir que contenía “datos e información personal de dirigentes, diputados locales y nacionales, y referentes sociales de nuestra coalición política. También señala al PRO, la UCR y la CC como partidos integrantes de un esquema de vinculaciones que abarca, además, a jóvenes y militantes que son estigmatizados como la “nueva derecha”, y cuya privacidad se ve vulnerada al exponerse imágenes e información que exhiben sus relaciones, noviazgos o vínculos a ong’s, organizaciones sociales, religiosas o partidarias”, señala el comunicado.

Si bien JxC advirtió que la página de Reacción Conservadora fue cerrada un día después de la divulgación, se preguntaron si esos datos quedaron expuestos en algún otro lugar, por lo cual reclamaron que “en protección de los derechos de quienes fueron señalados en el mapa inquisidor de Reacción Conservadora, exigimos el cumplimiento de la ley 25.326, así como el respeto de los derechos y garantías constitucionales que otorgan a todo ciudadano la libertad de expresar ideas sin censura y de no ser molestado por su ideología, raza o religión”.

Asimismo, la Fundación LED expresó su inquietud por la exposición de datos privados de las personas según su ideología.

Los creadores del trabajo explicaron que la plataforma es financiada por la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF), una organización no gubernamental fundada en 1952, que se presenta con el objetivo de promover la salud reproductiva y sexual. Precisaron que la metodología se basa en el seguimiento de las publicaciones en las redes sociales de las personas seguidas. A partir de ese seguimiento de la opinión, se elaboran los perfiles de cada uno de ellos -caracterizándolos como conservadores- dentro del mapa interactivo del sitio web.

En las redes, algunos periodistas y dirigentes políticos consideraron la lista como una persecución ideológica, con un método “fascista” y la tildaron como “la Gestapo Argentina”.

El diputado de Juntos por el Cambio, Mario Negri, expresó en su cuenta de Twitter: “No se puede vestir de periodismo una lista negra o invitación al escrache”. Igualmente, manifestaron su repudio el presidente de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad; la diputada nacional del Pro por la Ciudad, Carmen Polledo y el abogado Alejandro Fargosi, entre otros.

La editora de Género de TN Marina Abiuso primero había destacado la publicación y luego la condenó. Antes había twitteado: "El trabajo de este equipo periodístico es una herramienta indispensable para entender las movidas que se vienen. Porque los intentos reaccionarios no son aislados ni espasmódicos sino parte de una red muy bien organizada". Sin embargo, más tarde escribió: "He sufrido en carne propia escraches y publicación de información privada, por lo que no puedo más que rechazar que eso ahora ocurra con otros".

El cineasta Juan José Campanella twitteó: "Es sorprendente que ni se den cuenta de lo fachos que son. Esto no es progresismo, es fascismo puro y duro. Son lo más reaccionario del país y no tienen límite moral alguno".

El periodista Juan Pablo Varsky dijo: "Durante dos años espían tuiteros que pensaban lo opuesto. Hoy presentan orgullosos la masiva delación virtual financiada por privados. Ante el rechazo casi unánime, incluso de muchos lejanos a esas ideas, los responsables ponen candado en sus cuentas."

Agustín Laje posteó: "¿Se imaginan si la derecha hubiera armado esta suerte de lista negra contra los progres, poniendo sus nombres con info personal? Ya tendríamos un problema con INADI y los medios, de mínima. Pero ellos no tendrán ningún problema. Gozan privilegios ideológicos".

Ingrid Beck, Flor Alcaraz, Paula Hernández, Paula Rodríguez, Juan Elman y Soledad Vallejos -el equipo que coordinó la creación de Reacción Conservadora- argumentó: “Con las herramientas del periodismo de investigación y las que aportan las nuevas narrativas digitales, buscamos que nuestras publicaciones produzcan incidencia política, interactúen con las audiencias y generen impactos y transformaciones reales”, precisaron en su carta de presentación.

Desde ese equipo se denunció ayer que fueron víctimas de persecución, pues usuarios anónimos de Twitter difundieron el número de teléfono de alguna de las autoras del informe.

En el trabajo de Reacción Conservadora, la búsqueda podía hacerse a partir de distintos filtros: por actividad (redes sociales, partidos políticos, iglesias, medios, poderes del Estado, think tanks, organizaciones de la sociedad civil, entre otros), territorio, o individualmente o por nombre. Al cliquear en cada foto, aparece la biografía correspondiente y su red de vínculos.