Manejaba altamente alcoholizado, pasó de largo y terminó chocando en una rotonda de Centenario

Un conductor de 22 años protagonizó un fuerte choque en Centenario durante la madrugada de este sábado cuando intentó ingresar a la Ruta 7 con 2,25 gramos de alcohol en sangre. Al llegar a la segunda rotonda, el joven perdió el control del vehículo y despistó. Pese al impacto, no sufrió lesiones.

Según informó el medio Centenario Digital, el hecho ocurrió cuando unVolkswagen Bora avanzaba por Ingeniero Ballester cerca de las 4 y, al llegar a la segunda rotonda, siguió de largo. El auto impactó contra un muro de cemento y quedó detenido a pocos centímetros del monumento al Padre Stábile.

Manejaba con más de 2 gramos de alcohol en sangre y chocó en Centenario

El conductor no presentaba heridas cuando llegó personal de la Comisaría Quinta junto a bomberos voluntarios. Mientras que el vehículo sufrió daños importantes en la parte frontal y los airbags se activaron tras el impacto.

El Volkswagen Bora terminó sobre la segunda rotonda tras el impacto en Ruta 7.

Efectivos de Tránsito Villa Obrera realizaron el test de alcoholemia, que arrojó 2,25 gramos de alcohol por litro de sangre. El joven tenía licencia de conducir, pero no contaba con el seguro obligatorio.

La Policía labró el acta correspondiente por la infracción, en tanto el vehículo quedó a la espera de una grúa para ser trasladado. El choque ocurrió durante una madrugada donde se registró una llovinza en la localidad. El auto quedó en el sitio bajo responsabilidad de terceros.