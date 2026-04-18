Rodrigo Buteler habló como nuevo presidente de JSRN: «Empieza una etapa con una conducción 100% joven y nuevas caras»

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, asumirá la presidencia de Juntos Somos Río Negro en el marco del proceso de renovación de autoridades partidarias. La nueva conducción se definió tras el cierre de listas con una nómina única que competirá en las elecciones internas previstas para el 10 de mayo.

«Desde hoy asumimos con orgullo la presidencia de Juntos Somos Río Negro. Una nueva etapa construida desde el consenso, con una conducción 100% joven y nuevas caras para lo que viene», escribió en redes.

Buteler destacó la renovación y agradeció a Weretilneck

Buteler confirmó su rol al frente del espacio con un video difundido este sábado. “Hoy les hablo como presidente de Juntos Somos Río Negro. Atravesamos un proceso de renovación de autoridades, presentamos una lista única, la cual me toca presidir a nivel provincial”, afirmó.

El dirigente resaltó el alcance de la renovación «en 33 localidades» y agradeció el acompañamiento partidario. “Primero quiero agradecer a todos los militantes, a todos los afiliados, que son miles en todos los rincones de la provincia, por acompañarnos”, expresó.

Además, en línea con el gobernador Alberto Weretilneck, destacó el perfil de la nueva dirigencia. “Quiero poner en valor a este grupo de personas que hoy nos toca conducir los destinos de Juntos Somos Río Negro, un grupo de personas totalmente renovadas”, sostuvo.

“Vamos a seguir aportando y apostando para que Río Negro siga siendo el partido de la integración provincial, del diálogo, del consenso, del federalismo”, afirmó.

El mensaje se da luego de las declaraciones de este viernes del gobernador Weretilneck donde anunció que dejaba la presidencia del partido. «Es tiempo de una nueva dirigencia», afirmó el mandatario provincial y agregó que se trata de un «paso necesario».

Juntos Somos Río Negro avanza con una lista única

La lista fue conformada con acuerdos internos y lineamientos definidos por la conducción política del espacio. Buteler estará acompañado por el intendente de Viedma, Marco Castro, quien ocupará la vicepresidencia.

Las nóminas fueron presentadas ante la Junta Electoral, integrada por Alejandro Santo, Andrea Escudero y Diego Palma. El proceso electoral partidario se desarrollará sin competencia interna, con una única propuesta en toda la provincia.

La estrategia del oficialismo apunta a fortalecer su presencia en cada distrito, con dirigentes locales al frente de las estructuras partidarias.