La Patagonia, entre las regiones con menor inflación: qué provincias de Argentina lideraron las subas en lo que va del 2026

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó esta semana que la inflación de marzo 2026 se ubicó en el 3,4%, un gran salto respecto a lo registrado en los primeros dos meses del año.

La nueva cifra porcentual consolidó una variación acumulada del 9,4% para el primer trimestre a nivel nacional, sin embargo el comportamiento de los precios no fue igual para todos los territorios.

Ranking de inflación

El informe que actualizó el ranking de inflación fue elaborado por la consultora Politikon Chaco y se basó en datos oficiales de las direcciones de estadísticas provinciales y del gobierno nacional. El documento reveló que varias provincias del norte y del oeste del país llegaron a superar el promedio general, mientras que la Patagonia fue el sector que, sorprendentemente, registró las cifras más bajas del primer periodo de este 2026.

De igual manera subraya que en la actualidad solo son 10 las jurisdicciones que relevan su inflación propia mediante institutos locales de estadística, el resto no cuentan con medición oficial independiente y se rigen por los indicadores regionales que publica mensualmente el Indec o mediciones privadas. Por lo tanto el ranking solo se hace sobre diez regiones en total.

Habiendo aclarado a esto, la consultora detalló que según su relevamiento de inflación del primer trimestre del año, el ranking se organizó de la siguiente manera:

Jujuy fue la provincia con la inflación más alta del país. Durante el primer trimestre, registró una suba acumulada del 10,2% y se ubicó 0,8 puntos porcentuales por encima de la media nacional.

fue la provincia con la inflación más alta del país. Durante el primer trimestre, registró una suba acumulada del 10,2% y se ubicó 0,8 puntos porcentuales por encima de la media nacional. Tucumán, tuvo una variación del 9,6 %.

tuvo una variación del 9,6 %. Mendoza y San Luis , igualaron el puesto con el promedio nacional con un 9,4%

, igualaron el puesto con el promedio nacional con un 9,4% Santa Fe, registró una inflación acumulada del 9,3% entre enero y marzo.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) r egistró un 8,9% en el trimestre

egistró un 8,9% en el trimestre Neuquén en el primer trimestre registró una inflación del 8,8%

en el primer trimestre registró una inflación del 8,8% Córdoba alcanzó el 8,4%

alcanzó el 8,4% Chaco, la única provincia del norte entre los niveles más bajo llegó al 8,3%

la única provincia del norte entre los niveles más bajo llegó al 8,3% Río Negro ganó la baja con un 7,3%, este acumulado le permitió ser la jurisdicción con menor inflación en lo que va del año.

La inflación de marzo 2026 en Neuquén y Río Negro

Según los valores publicados, Río Negro registró en marzo 2026 una inflación mensual del 1,88 %, lo que representa una importante desaceleración en la suba de precios respecto al mes anterior (febrero).

La Dirección de Estadísticas y Censos de Río Negro publicó el informe oficial del Gobierno con el cual detalló que la variación interanual (marzo 2026 versus marzo 2025) del índice de precios al consumidor (IPC) de Viedma alcanzó un 23,23 %. En tanto, la acumulación en lo que va del año se ubicó en el 7,33%.

En esta provincia, el rubro que más aumentó en marzo 2026 fue el de Artículos Personales y de tocador con el 4,08% y una variación interanual del 42,52%.

Por otra parte, Neuquén registró una inflación del 3,5% en marzo y quedó por encima de la nacional. según la dirección provincial de Estadística y Censos de esta provincia, la variación acumulada de precios en lo que va del año llegó al 8,8%, mientras que la inflación interanual fue del 35,9%.

En este caso el informe oficial indicó que las divisiones con mayores aumentos fueron Educación (8,6%), Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (5,7%) y Prendas de vestir y calzado (4,6%).