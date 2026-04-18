Tensiona la tregua en Medio Oriente: Donald Trump lanzó una fuerte amenaza contra Irán por el nuevo cierre del estrecho de Ormuz

El comando central militar de Irán anunció que reanudó la «gestión estricta» del estrecho de Ormuz, revirtiendo con esto la decisión anterior de desbloquear esa vía estratégica como parte de las negociaciones con Estados Unidos.

Ante esta situación, el presidente Donald Trump lanzó una fuerte amenaza y arremetió contra el país iraní.

Donald Trump amenaza a Irán

La advertencia de Trump sobre una falta de acuerdo después del alto al fuego, llegó luego de que Irán diera marcha atrás con la reapertura del paso que entró en disputa desde que inició la guerra en Medio Oriente.

«Tendremos que empezar a lanzar bombas», manifestó el estadounidense a días de que se termine el cese al fuego entre Estados Unidos e Irán. A su vez, Trump aseguró que quizás el plazo no se extienda debido al nuevo conflicto: «Tal vez no lo extienda, pero el bloqueo seguirá en pie. Desafortunadamente tendremos que empezar a lanzar bombas de nuevo», sentenció.

Estrecho de Ormuz, otra vez en el medio de la disputa

En un comunicado difundido por la televisión estatal, el cuartel general de Irán señaló que Washington había incumplido una promesa al mantener su bloqueo a barcos que navegan hacia y desde puertos iraníes.

En este sentido resaltaron que mientras Estados Unidos no restaure la libertad de movimiento para todos los buques que visiten Irán, «la situación en el estrecho de Ormuz seguirá estando estrictamente controlada», indicó el mando militar en su comunicado.

La breve reapertura del estrecho de Ormuz

La reapertura del viernes fue anunciada por el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi. El funcionario expresó en un comunicado que «de acuerdo el alto el fuego en Líbano», el paso iba a quedar habilitado para «todos los buques comerciales a través del Estrecho de Ormuz».

En el mismo escrito también se remarcó que el paso estará «completamente abierto durante el resto del período de alto el fuego, en la ruta coordinada ya anunciada por la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de la República Islámica de Irán».

Por su parte el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la apertura con un corto posteo en su red Truth Social: «Irán acaba de anunciar que el estrecho de Irán está completamente abierto y listo para el paso libre. ¡Gracias!«.