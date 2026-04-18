Histórico secuestro de droga en Chos Malal: hallan 34 kilos de marihuana y desbaratan un invernadero

El operativo, realizado en la ciudad de Chos Malal, culminó con el hallazgo de 34 kilos de Cannabis Sativa.

En un golpe sin precedentes contra el microtráfico en la provincia, las autoridades neuquinas llevaron a cabo ayer el secuestro de drogas más importante desde que la provincia asumió la competencia en este tipo de delitos. El operativo, realizado en la ciudad de Chos Malal, culminó con el hallazgo de 34 kilos de Cannabis Sativa y la detención de un hombre, en una causa que sacude a la región por el volumen y la sofisticación del hallazgo.

Un golpe histórico contra el microtráfico

El operativo, realizado durante la tarde de ayer en el barrio Centenario, fue el resultado de una investigación exhaustiva autorizada por un juez de garantías y requerida por el Ministerio Público Fiscal (MPF). Según trascendió, el valor de mercado de lo incautado ronda los $680 millones, lo que marca un hito en la lucha contra la comercialización de estupefacientes en la zona.

Esta mañana, en una conferencia de prensa conjunta, las máximas autoridades provinciales se hicieron presentes para dar detalles del procedimiento. El Fiscal General José Gerez, el ministro de Seguridad Matías Nicolini y el jefe de la Policía de Neuquén, Tomás Díaz Pérez, destacaron la importancia de este despliegue.

Durante su uso de la palabra el ministro Nicolini dijo que «esto es una demostración clara de que la política de desfederalizacion impulsada por el gobernador Figueroa puso a Neuquén a la vanguardia en esta lucha», y destacó «el trabajo en conjunto que se está haciendo, con la Policía provincial y con el Ministerio Público Fiscal».

El valor de la denuncia anónima

Uno de los puntos destacados por el fiscal Gerez fue el origen de la investigación: una denuncia anónima realizada a través del Código QR del Ministerio Público Fiscal. Esta herramienta, diseñada para que los ciudadanos puedan reportar delitos de manera segura y confidencial, fue el puntapié inicial para que la División Antinarcóticos de Chos Malal comenzara con tareas de vigilancia y observación en la propiedad allanada.

La alerta temprana permitió confirmar las sospechas sobre la tenencia, el cultivo y la presunta comercialización de estupefacientes en el inmueble, lo que derivó en la orden de allanamiento.

El hallazgo: un laboratorio de cultivo

La propiedad no solo funcionaba como punto de acopio, sino como un centro de producción. En el patio trasero, los efectivos hallaron una estructura dedicada exclusivamente al invernadero de las plantas.

El inventario de lo secuestrado es contundente. Se halló un total de 22.079 gramos de Cannabis Sativa y 44 plantas de la misma especie (con un peso estimado de hojas y cogollos de 59.960 gramos, equivalentes a unos 12.000 gramos procesados para la venta).

También una suma de dinero que llegó a $1,5 millones.

En los procedimientos se pudo dar con una máquina contadora de dinero, balanzas, sistemas de invernaderos portátiles, iluminación LED y extractores de aire.

También había semillas naturales y sintéticas y dos camionetas Toyota Hilux y un automóvil Chevrolet Corsa.

Un detenido y próximas acciones legales

Como resultado del operativo, una persona del sexo masculino fue detenida y permanece bajo custodia por orden del fiscal del caso, Víctor Salgado. Se prevé que, en las próximas 48 horas, el Ministerio Público Fiscal solicite la audiencia de formulación de cargos para avanzar formalmente en el proceso judicial.

El procedimiento contó además con la presencia del fiscal jefe Fernando Fuentes, quien supervisa el funcionamiento del MPF en la región Alto Neuquén, y el intendente de Chos Malal, Nicolás Albarracín, quienes acompañaron las declaraciones oficiales ante los medios locales.