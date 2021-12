Residente le dio su apoyo a Boric, el candidato de la izquierda de Chile

El rapero puertorriqueño René Pérez, más conocido como Residente, le entregó este martes su apoyo al candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, para las elecciones que se llevarán a cabo este domingo en Chile.

A través de redes sociales, el exmiembro de Calle 13 recordó cuando conoció a Boric en una de sus visitas a Chile, destacó su rol como político y criticó al candidato del Frente Social Cristinao, José Antonio Kast.

“Mi interés no es meterme en algo que no vivo o no entiendo porque no soy chileno, pero es muy preocupante ver como en Chile existe un candidato a la presidencia tan terrible retrogrado y oscuro como Kast”, comenzó diciendo Residente.

“Necesitamos gente con mentalidad joven en América Latina, que proteja los derechos de la diversidad, los derechos de la mujer, el medioambiente frente a los cambios climáticos y que luchen por una educación pública gratuita y de calidad”, agregó.

Residente se sumó al actor mexicano Gael García, el cantautor argentino León Gieco, y a decenas de artistas chilenos que han entregado su apoyo a Boric, incluido Pedro Pascal, quien triunfa en Estados Unidos.

“Yo personalmente conocí hace algunos años atrás a Gabriel Boric. Bebí un par de cervezas con él cuando ni pensaba que algún día sería Presidente, y recuerdo lo esperanzador que fue ver a Gabriel, siendo un chamaquito tan joven, preocupado verdaderamente por las necesidades de su país y de su pueblo”, detalló Residente.