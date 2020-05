Residente reúne 113 besos en su nuevo tema "Antes que el mundo se acabe"

Lionel Messi, Bad Bunny, Ben Affleck, Ricky Martin, Gustavo Dudamel y Jorge Drexler son algunos de los protagonistas de los 113 besos que se enlazan en el video de la canción "Antes que el mundo se acabe", nuevo tema de Residente que remite al hostil contexto del coronavirus.

Desde Puerto Rico hasta Nigeria, esta seguidilla de demostraciones de afecto elegida por el músico recorre todos los continentes, países y ciudades para acompañar a los millones de personas que están confinadas para evitar un contagio de la enfermedad.

Gracias a todos los besos en todos los idiomas. Y si este es el final le encontraremos la belleza, quizás en realidad ahora es cuando todo empieza • Thanks to all of the kisses in all of the languages. https://t.co/rCrqc6PVqQ