Rincón de Emilio espera que la Defensoría aclare la obra de la costanera en el río Neuquén

El presidente de la comisión vecinal del barrio Rincón de Emilio, Federico Sánchez, destacó la labor de la Defensoría del Pueblo que solicitó información al municipio sobre la obra del Paseo de la Costa.

La preocupación de la Defensoría, según lo expresó su titular Ricardo Riva, fue que la obra de vereda se observaba sobre la defensa costera de la AIC, en tanto no se conocía la información de que la avenida de la costa se quedaría en el sector privado del Rincón Club de Campo una vez que se levante la empalizada para marcar el límite privado.

Desde la multisectorial, denunciaron que fue vendida al country con la autorización de compra de remanentes públicos por 12.000 metros cuadrados que estaba en el acuerdo refrendado por el Deliberante.

Riva pidió informes y luego organizó una reunión virtual con varias partes convocadas para la semana entrante.

“A nosotros no nos consta cómo será la obra, por eso es bueno que intervenga la Defensoría del Pueblo”, dijo Sánchez, desde la comisión vecinal contigua al country.

Agregó que desde la vecinal “no tenemos muchas respuestas, a diferencia del gobierno anterior, te escuchan, pero no vemos que resuelvan, al menos en la medida de las necesidades del barrio”, explicitó.

Indicó que los vecinos de Rincón de Emilio están preocupados porque un barrio de 32 años tiene más de 75 % de las calles aún sin asfaltar; y que la seguridad que les habían comprometido en el Paseo Agreste, se terminó con el fin de la temporada de verano.

“Hubo el compromiso de brindar seguridad a los paseantes y todas las semanas hay hechos delictivos, el domingo anterior le robaron las bicicletas a una pareja, fue a mano armada, eso de los rondines policiales y del cuatriciclo de defensa civil, se terminó con el verano”, sostuvo.

Agregó que la atención de los vecinos del Rincón de Emilio “no es sólo está si está bien el alambrado o la calle, hay obras anexas y de servicio que el municipio debe prestar y no se atienden”, planteó. Agregó que como comisión vecinal, desde el inicio de la obra “no conocemos el proyecto, dónde empieza y dónde termina; nos dijeron que en una primera etapa no iba a haber circulación vial, sino un carril de emergencia”, destacó.





Desde el Frente de Todos, el concejal Marcelo Zúñiga dijo que se observaba con preocupación el avance sobre la línea de defensa del río Neuquén. “Insistimos que el Estado debe representar el bienestar general y cuidar la casa de todos, no los privilegios de unos pocos”, dijo Zúñiga quien recordó que el acuerdo entre la comuna y el Rincón Club SA “le regaló 8 hectáreas” del parque reserva “y no les cobró la multa de 1.500 millones” por la anexión que no correspondió los años que funciona como cancha de golf.

Para el Frente de Izquierda, el diseño del Paseo sobre la defensa “marca que ni una reposera se va a poder poner en el lugar, sólo circular con autos, bicicletas y los peatones en una pequeña franja de 12 metros sobre la costa”, destacó la concejala Natalia Hormazábal. Agregó que “esto confirma lo que denunciamos el año pasado, lo que presentaron como una reparación histórica significó ceder gratis 8 hectáreas de área natural protegida para la cancha de golf y la compra de una calle pública en cómodas cuotas”.