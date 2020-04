Rincón de los Sauces: garantizan el servicio de gas

El presidente de Hidrocarburos del Neuquén (Hidenesa), Sergio Schroh, descartó las versiones en torno a un posible corte del servicio de gas natural para el próximo invierno en la localidad de Rincón de los Sauces, y garantizó que el servicio se prestará con normalidad.

Las versiones en torno a un eventual corte del suministro para el próximo invierno fueron dadas a conocer por la intendenta de la localidad, Norma Sepúlveda, en declaraciones a AM550. La jefa comunal explicó que recibió una nota de parte de la empresa Medanito en la cual le anticipaban que no podrían garantizar el servicio para el próximo invierno.

La localidad tiene como distribuidora a Hidenesa, la firma del Estado neuquino, desde la cual durante años se compró el gas a Medanito, una petrolera con desarrollos cercanos en el área Aguada Chivato.

"Lo que pasa es que desde hace algunos años a Medanito les viene cayendo la producción, por el declino natural, y por eso desde hace dos años que ya no es la única proveedora del gas, sino que le venimos comprando también a YPF", explicó Schroh a Energía On.

El titular de Hidenesa remarcó que "si ya le compramos antes a YPF no veo razón para no hacerlo y seguramente este invierno les volveremos a comprar".

La jefa comunal dio a conocer también que la firma reclama una suma no abonada por parte del Estado que Schroh indicó que "es cierto que hay una deuda pero no es ni cercana a los valores que se han dicho y es una discusión entre empresas que no tiene porque ser ventilada en los medios".

Sepúlveda detalló que le llegó "una copia de la nota que le hizo cursar Andrés Carosio, director general de la empresa (Medanito) a Nación, al ministerio de Energía de Nación" en la cual contó que "nos anotician que están desde el día 3 de abril reiterando pedidos de pago de deuda y advirtiendo que la capacidad del yacimiento no va a dar los metros cúbicos que necesita Rincón para abastecer al 100% de la población".

En tanto que Schroh aseguró que "Medanito está teniendo un problema de producción porque tiene gas asociado al petróleo pero ha tenido que cerrar pozos porque no colocó el petróleo. Pero bueno, si les cae la producción les compraremos hasta donde den y el resto a YPF".

La localidad petrolera vive en estos días una cuarentena extrema, dado que además de las disposiciones nacionales el municipio también prohibió el ingreso de personas domiciliadas fuera de la comuna, incluso para fines laborales, y desde hace una semana aplicó una ley seca, por medio de la cual prohibió la venta de bebidas alcohólicas mientras dure la cuarentena.