Río Colorado: Agraria se afianza como líder y Buena Parada sorprendió al Rojo

Juventud Agraria se mantiene como líder del torneo apertura de Río Colorado al vencer ajustadamente a Atlético por 3 a 2. Con el triunfo, aprovechó la caída de Independiente y se escapó en la tabla de posiciones de la “Copa Diario Río Negro”.

El verde bonaerense no tuvo un encuentro accesible y debió esforzarse más de la cuenta para doblegar a los dirigidos por Eduardo Labiano, que estuvieron al frente del marcador gran parte del juego.

Elvis Calderón y Pablo López convirtieron para Atlético, mientras que Gregorio Sabugo, Octavio Bilbao y Hugo Roa, con un penal agónico, hicieron los del puntero que sacó cuatro de ventaja en la cima.

Buena Parada, con varias bajas en su equipo, sorprendió a Independiente y lo goleó con justicia por 3 a 0 en su cancha. Aunque sigue último logró festejar su primera victoria del campeonato.

En la primera mitad, el desarrollo fue parejo con momentos entretenidos en los que ambos equipos buscaron el arco de enfrente.

En el segundo tiempo, el local salió convencido que podía contra uno de los candidatos y fue con todo con la intención de sumar una victoria indispensable.

A los 13’ Facundo Tapia abrió el marcador y 5 minutos más tarde, el ingresado Guillermo Carra puso el 2 a 0. A 2' del final, Mauro San Martín anotó el 3 a 0 definitivo.

En suelo pampeano, La Adela derrotó a Villa Mitre con dos tantos de Leandro “Paloma” Ilarregui. Además, Barrio Unión se impuso por 1 a 0 ante Defensores como local con un gol de Rolando Martín.

Con estos resultados, Juventud Agraria se mantiene invicto con 14 puntos y lo sigue Independiente con 10. Más atrás quedaron: Barrio Unión (9), La Adela (7), Villa Mitre (6), Defensores (6), Atlético (5) y Buena Parada (5).

La próxima fecha cerrará la primera vuelta y se jugará: Defensores vs Juventud Agraria, Independiente vs Barrio Unión, Atlético vs La Adela y Villa Mitre vs Buena Parada.