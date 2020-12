Río Negro aplicará la vacuna contra el covid al 30% de su población

Río Negro prevé cubrir con su vacunación contra covid a un 30% de la población, con un tiempo de dos meses. Ese esquema está supeditado obviamente a la provisión de las dosis, cuya concreción por parte de Nación derivó últimamente en marcadas dudas por los tiempos y características de la inmunización elegida.

La novedad que la vacuna rusa no se está aplicando en Rusia a los mayores de 60 años porque todavía no fue habilitada para ese grupo etario sumó incertidumbres, a partir que esa posibilidad dejaría afuera a más de la mitad del universo planeado en Río Negro. Ese segmento llega a unos 110 mil rionegrinos del plan de vacunación inicial para unos 210 mil.

Ya el programa original tiene distinciones puntuales, como contemplar a parte de los docentes.

“Siempre se tiene en cuenta la epidemiología de la enfermedad”, explicó la Coordinadora operativa de Inmunizaciones de Salud rionegrina, Marcela González. La campaña “no es masiva, no es para el cien por ciento”, enfatizando que el plan inicialmente se orientará a las personas más afectadas y con la conducta de la enfermedad.

La aplicación de las dosis se cumplirá exclusivamente en centros públicos, a cargo de profesionales, aunque existe un llamado a voluntarios para cumplir con tareas de registros.

Obviamente, la fecha de inicio se desconoce ya que dependerá del envío de partidas a Río Negro y su consecuente su distribución en los hospitales.

El registro de las dosis se realizará en forma nominalizada, y como no será obligatoria en ninguno de los grupos, los avances de metas por grupos se verá afectado por esta condición.

Las autoridades comunales tienen un rol significativo. En algunos casos ya hay acercamiento con los equipos de trabajo de campaña en cada hospital. El propósito es participar en las reuniones de trabajo y planificación local, acordar que pongan a disponibilidad (si fuera posible) espacios de vacunación, espacios con internet y con grupo electrógeno para el sostén de la cadena de frío, aportar recurso humano para la ayuda de carga de datos, tanto en registro papel como en carga online, equipamiento para la cadena de frío (freezers), medios de movilidad para el traslado del personal y/o del material de trabajo para los puestos móviles, y de vacunadores.

Asimismo, las intendencias deberán cooperar con viandas y dispenser de agua para los equipos de vacunadores y registradores, gestionar la provisión de baños químicos para aquellos lugares que no cuenten con este servicio, tanto el personal como para la gente que concurrirá a vacunarse.

Según la provincia, la Nación prometió recursos económicos para facilitar las actividades, tales como: traslado de insumos, contratación de servicios especiales, compra de equipamiento, difusión, etc.

El programa impulsa capacitaciones especiales y exclusivas para vacunadores para que obtengan conocimientos del tipo de vacuna, manejo de cadena de frío, logística de aplicación, registros, y para registradores permanentes y eventuales.

El traslado de las vacunas Covid-19 se realizará con transporte tercerizado que permita sostener las vacunas a -18°C hasta llegar a cada vacunatorio definido por los hospitales. Hasta el momento 49 puestos de vacunación ya están planificados.

El Ejército Argentino con sede en la Región Andina estará disponible para hacer toda la logística y traslado de material descartable, entre otros elementos.

La lupa sobre la población de riesgo

Marcela González, funcionaria del área de Salud. Foto: Marcelo Ochoa.

“El público a cubrir está bien definido por ahora, y después a medida que avance la vacunación podremos ir incorporando” otros sectores, afirmó Marcela González, que conduce el área de Inmunizaciones de Salud.

Se advierte diferenciación incluso entre docentes, pues solo tendrán cobertura inicial aquellos con tareas en los niveles Primario y Medio, quedando afuera Inicial y Superior. La campaña “no será masiva”, como “ya lo hicimos con la gripe”, ya que ”siempre se tiene en cuenta la epidemiología de la enfermedad” donde aparecen “las personas más afectadas con factores de riesgo, como adultos mayores, personal de salud y de seguridad” y con la conducta de la enfermedad. Agregó que “la Nación decide vacunar a grupos de mayor riesgo de enfermar y de morir”.

Resaltó que “la población que no entra en este grupo deberá que seguir con todas medidas preventivas así como lo hemos haciendo hasta ahora”. Enfatizó que “por más que nos vacunemos o no, tenemos que seguir cuidándonos”.

González aportó tranquilidad por las vacunas porque trabajan laboratorios de “mucho prestigio internacional, con equipos científicos de alto nivel, y no entrarán al país si no tiene aprobación de la ANMAT. Me da seguridad. La gente duda pero, en el momento en que se empiece, la gente irá adhiriendo”.