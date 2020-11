El exdirector del hospital de Viedma explicó su renuncia: "todos están peleados"

El renunciado director del hospital Zatti de Viedma, José Rovasio explicó su salida en liberar a Salud en el conflicto con el personal. “Esto es una cosa de locos”, “todos están pelados con todos”, analizó en referencia a la actual situación.

Rovasio presentó ayer su renuncia este jueves después de más cuatro años al frente del hospital viedmense. “Fue para dejar al ministerio con las manos libres”, resaltó.

En declaraciones radiales, el médico terapista -con 32 años en ese centro público- entendió que el conflicto es “una cosa de locos” porque “todos están peleados con todos”.

El profesional repasó las diferencias de los trabajadores “con el gobierno, los gremios (por UPCN y ATE) enojados entre sí, uno de ellos está peleado con el gobierno porque perdió sus prioridades, el otro está enojado con los hospitalarios porque quieren tener la representación (en Fesprosa)…..es una cosa de locos….son cuatro actores y están todos contra todos”.

Entendió la solución en la “capacidad para mantener un diálogo, con empatía…(en) ponerse en los zapatos del otro , y mirar el problema ponerse en la mirada del otro. Todos tendremos que exponernos ajustarnos, dialogar. Estamos en el medio de un conflicto de cuatro actores y la sociedad nos está mirando y requiriendo que estas cosas se solucionen”.



Agrego que “ la situación no la voy aclarar yo, y la gente necesita de su hospital que funcione de la mejor manera posible cosa que ha venido sucediendo hasta ahora, y tenemos que seguir a la altura de las circunstancias y dar el ejemplo”

El ex director advirtió que “la gente mira azorada como están sucediendo estas cosas y no se encuentra una solución si no (que) se va profundizando el conflicto".



A su criterio “habrá que dialogar, bajar todas las pretensiones que uno tiene y sentarse a manejar esto” por lo tanto –en cuanto a su dimisión-, creí mejor dejar las manos libres al Ministerio de Salud”.

Destacó su vínculo con el ministro Fabian Zgaib, a quien le adelantó el miércoles su dimisión, y que ahora espera su llegada a Viedma para dejar efectivamente el cargo de la dirección.