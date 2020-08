A Rioseco también le impidieron ingresar a Río Negro

Ramón Rioseco Ayer quiso llegar a San Martín de los Andes y hoy a Bariloche, pero no pudo por falta de autorización. Archivo

El parlamentario del Mercosur y exintendente de Cutral Co, Ramón Solano Rioseco, no pudo ingresar a Río Negro a través de la ruta nacional 40, en Dina Huapi, por no contar con ninguna autorización que le permita la circulación interjurisdiccional.

Rioseco llegó al puesto de control de la Policía de Río Negro, a metros del puente del río Limay, hoy alrededor de las 11. Allí los policías del cuerpo de Seguridad Vial de Dina Huapi le solicitaron la autorización formal para ingresar a la provincia, pero el parlamentario, que viajaba en una camioneta Amarok con una mujer extranjera, solo alegó que llegaba a la región para mantener una reunión.

Rioseco no pudo precisar el lugar de la supuesta reunión que tendría en Bariloche, según pudo conocer RÍO NEGRO, y por ese motivo los policías dieron aviso a la Fiscalía Federal que definió el no ingreso del dirigente.

Ayer Rioseco tampoco pudo llegar a San Martín de los Andes porque fue impedido en un control policial en Junín de los Andes. Allí alegó viajar con motivo de una mudanza de la mujer que lo acompañaba, la que mencionó como fotógrafa.

En el acceso a la provincia de Río Negro, Rioseco mencionó una reunión, pero desde la fiscalía federal se notificó a los policías que debían ordenarle el retiro bajo apercibimiento de iniciar acciones judiciales por violación al artículo 205 del Código Penal.

La fiscalía consideró que el dirigente carecía de justificación para ingresar a la provincia independientemente de su condición de funcionario público como parlamentario del Mercosur, condición que Rioseco exhibió para solicitar el permiso de ingreso.