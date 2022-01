River arrancó con la parte fuerte de su pretemporada en San Martín de los Andes

En su segundo día en San Martín de los Andes, River inició la parte fuerte de su pretemporada con la mente puesta en la próxima temporada del fútbol argentino. El entrenamiento se llevo a cabo en el complejo «El Desafío», donde el plantel realizó una práctica de dos horas.

En un clima distendido y de tranquilidad, más allá del caso positivo de coronavirus que presentó un kinesiologo de la delegación, el plantel que conduce Marcelo Gallardo llevo a cabo su segunda práctica en suelo neuquino.

El entrenamiento del martes se dio en una mañana soleada en San Martín, con unos 27 grados y una leve brisa que le permitió al jugadores del Millonario trabajar con tranquilidad. Fue el primer día de trabajos formales desde que llegó al interior neuquino. La primera, que se realizó el lunes por la tarde, fue una sesión de trabajos regenerativos.

La práctica tuvo una duración de dos horas y, por la tarde, habrá un nuevo turno de entrenamientos aeróbicos y físicos. La planificación de River durante la pretemporada se va conociendo día a día, lo único confirmado es que los entrenamientos se llevan a cabo en el complejo «El Desafío».

Un fuerte operativo de seguridad rodea al hotel donde se hospeda el plantel Millonario. Tanto la prensa como los hinchas permanecen en afuera de las instalaciones a la espera de cruzarse con alguno de los protagonistas de la entidad de Nuñez.

El gran ausente del primer entrenamiento intenso fue el defensor Paulo Diaz, que sintió un malestar y fue sometido a un test de antígenos que dio negativo. Ahora, está a la espera del resultado del PCR para saber su puede sumarse a los trabajos junto a sus compañeros.

De esta manera, Diaz se sumaría a los seis jugadores que no pudieron viajar a San Martín, ya que dieron positivo de coronavirus en Buenos Aires. Ellos son: Javier Pinola, Nicolás De la Cruz, Carlos Auzqui, Cristian Ferreyra, Franco Petroli y Agustín Palavecino (contacto estrecho).

Cabe recordar que ni Fabrizio Angileri ni Benjamín Rollheiser viajaron junto a la delegación porque todavía no arreglaron su continuidad con River. Los contratos de ambos jugadores finalizan en junio y desde la dirigencia del Millonario resolvieron que no sumen a sus compañeros hasta que no resuelvan su situación contractual.

El plantel que arribó ayer por la tarde a San Martín, está alojado en el Hotel Loi Suites Chapelco y realizará los entrenamientos en el predio El Desafío Mountain Resort, a unos 8 kilómetros del hotel por lo que habrá un corredor sanitario.