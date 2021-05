River y los 11 que irán por la hazaña, esta noche ante Independiente Santa Fe por la Libertadores

En un escenario totalmente inédito, donde la cuestión futbolística ha quedado eclipsada por la emergencia sanitaria, River deberá afrontar hoy desde las 21 el partido más singular e insólito de toda su historia deportiva.



Sin arquero y con un mínimo de 11 jugadores para completar el equipo, los de Marcelo Gallardo recibirán a Independiente Santa Fe, desde las 21 (ESPN) en el Monumental, por el penúltimo partido de la fase regular del Grupo D de la Libertadores.



Afrontará este compromiso atravesado por el masivo brote de Covid-19 que se dio en el plantel a partir del último sábado, previo al derby ante Boca por la Copa de la Liga, y que se ha llevado puesto a 20 de sus jugadores sobre una lista de 32 inscriptos para jugar esta edición del torneo continental. A esto hay que sumarle dos bajas son por lesión: Enzo Pérez y Javier Pinola.



El correr de las horas ha llevado hacia el abismo al equipo millonario, que ante el contagio de sus cuatro arqueros principales y la negativa de la Conmebol por habilitar a Leo Díaz (el juvenil golero que atajó en el Superclásico) tendrá que apelar a la improvisación.



Haber desechado la posibilidad de presentar una lista de buena fe de 50 jugadores, el límite que permitía por la situación extraordinaria derivada de la pandemia (Gallardo entregó una nómina de 32 integrantes), se convirtió en argumento para que Conmebol rechazara la solicitud del club .



Según la última práctica de ayer por la tarde, la decisión de Gallardo sería poner a Enzo Pérez en el arco, a pesar de la distensión que el volante tiene en el isquiotibial. El experimentado volante mendocino estuvo en el River Camp y en un momento de la práctica el Muñeco lo ubicó en el arco.

Enzo Pérez, que por una distensión no estaba en condiciones de jugar como volante, podría calzarse los guantes y ser el arquero esta noche en el Monumental.



De esta manera el inédito equipo titular para hoy sería con Enzo Pérez; Milton Casco, Tomás Lecanda, Jonatan Maidana, Héctor Martínez, Fabrizio Angileri; Jorge Carrascal, Peña Biafore, José Paradela; Julián Álvarez y Agustín Fontana.



La no presentación al compromiso de esta noche no es una opción para la dirigencia. Al menos así lo hizo saber el presidente del club, Rodolfo D’Onofrio. “Vamos a cumplir con el reglamento porque las sanciones serían severas. Jamás pensamos en no jugar”, aseguró. “Si tenemos que poner a un jugador en el arco, será así”, afirmó el titular de River antes de conocer el fallo de la Conmebol.



Claro que cuando se enteró de la de decisión del ente sudamericano, cambió sus dichos. “La verdad que estamos sorprendidos, porque no esperábamos esta decisión. Hicimos una presentación considerando el Covid-19 como lesión grave, y nunca pensé que la Conmebol podía tomar una decisión de este tipo”, manifestó D’Onofrio sobre el impedimento para habilitar a los juveniles arqueros Alan Leonardo Díaz y Agustín Gómez.

Todos los contagiados que tiene River

Los positivos detectados son: Leonardo Ponzio, Gonzalo Montiel, Alex Vigo, Lucas Beltrán, Flabián Londoño Bedoya, Franco Armani, Enrique Bologna, Germán Lux, Franco Petroli, Robert Rojas, Paulo Díaz, Nicolás De la Cruz, Agustín Palavecino, Bruno Zuculini, Benjamín Rollheiser, Santiago Simón, Tomás Castro Ponce, Rafael Santos Borré, Matías Suárez y Federico Girotti, además de Tomás Galván y Pablo Cáceres (Reserva), el nutricionista Marcelo Pudelka, el kinesiólogo Enrique Confalonieri y el entrenador de arqueros Tato Montes.