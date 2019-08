Roca: crece la atención en el Centro de Lactancia Materno

La 'Pasteurizadora' esteriliza la leche materna para luego ser conservada. (Fotos: Gonzalo Maldonado)

Con un equipo de ocho personas en el sector de lactancia y el Banco de Leche de Roca funciona cada vez mejor. Se trata de un grupo de profesionales que buscan fomentar la donación de leche y comienza a articular con los centros de salud de la ciudad como así también con otras instituciones de la salud.

Uno de los principales objetivos es proveer a los bebés prematuros, de menos de 32 semanas o de menos de 1 kilo y medio, leche de calidad y contenerlos hasta que tengan la capacidad de succionar la teta al momento del alta. Por otro lado, a las madres que se encuentran internadas, se les brinda un espacio de comodidad y contención para que cada tres horas puedan extraerse leche y no pierdan la posibilidad de producción.

La neonatología del Hospital López Lima es una de las de mayor complejidad, por lo que se pueden recibir bebés prematuros o en riesgo.

Mientras los bebés prematuros están internados, las madres asisten cada tres horas al Centro de Lactancia para realizar dicha práctica.

El Centro de Lactancia Materna ofrece a las mamás dicho espacio para extraerse leche, seguir produciendo y que cuando llegue el momento de que sus hijos puedan prenderse a la teta tengan leche. Daniela Fernández encargada del sector de lactancia y del Banco de Leche

Cabe destacar que cada bebé consume la leche de su mamá, ya que se organizan por nombres y lote.

Luego de la extracción, las trabajadoras del lugar recogen los extractores y, en el área de fraccionamiento, separan el líquido según la cantidad de leche consumida por el recién nacido. El objetivo principal del área es que el bebé prematuro se vaya sabiendo succionar y a su vez que la madre produzca leche.

En el Banco de Leche se realiza el proceso térmico en una pasteurizadora (máquina que determina que la leche es apta para cualquier otro bebé). Antes, se analiza el color, el olor, la acidez, de elementos extraños y durante la pasteurización se obtiene la cantidad de calorías que posee esa leche. Asimismo, existe un último paso para verificar si el procedimiento de pasteurización se hizo correctamente, se trata de un análisis microbiológico.

Para entender, la leche aprobada: no tiene que tener ningún tipo de elemento en el frasco (pelo, suciedad, pelusa, entre otros), no tiene que tener un color rojizo (que indica sangre en el líquido), no tiene que tener olores desagradables y tiene que tener acidez menor a 7 (la acidez alta indica que la leche posee microorganismos).

En diferentes heladeras se guarda la leche cruda, la pasteurizada y la domiciliaria. En el caso de esta última, la leche puede ser conservada sólo durante 15 días. Por su parte, la pasteurizada y la cruda que se extrae dentro de la institución se puede congelar hasta 6 meses, bajo -18 grados centígrados.

El Banco de Leche permite dar leche a los hijos e hijas de las madres que no pueden amamantar que se encuentran internados en el hospital. La tercera y última opción es darles leche comercial o de fórmula, “la leche materna tiene células vivas, la de fórmula es un polvo”, aseguró Daniela.

6 meses se puede conservar la leche pasteurizada sólo bajo -18 grados. 15 días se puede resguardar la leche materna de las donantes domiciliarias, sin pasteurizar.

En el caso de las madres que desean donar leche desde sus casas, deben contactarse con el grupo de profesionales a través del facebook “Blh Río Negro” o llamando al 2984435852. Hay dos requisitos necesarios que cumplir: uno es firmar el ‘consentimiento informado’ donde se explica qué se va a hacer con esa leche. El segundo, es someterse a un análisis de sangre para verificar la salud de la mujer.

Otro punto a tener en cuenta es que, para hacerlo, es necesario tener un freezer para conservar la leche hasta que el equipo se acerque al domicilio a retirarlo. “Nosotros intentamos asistirlas, y hacerle lo más liviano posible el momento de donación, porque ellas ya tienen su trabajo en la casa y tienen que ocuparse de otras cosas” dijo Gonzalo Crombras, microbiólogo del hospital.

Estamos necesitando más madres donantes domiciliarias, porque es un proyecto mucho más amplio, recién estamos comenzando. Gonzalo Crombras, microbiólogo del hospital.

Actividades

Desde el jueves 1 de agosto al miércoles 7, se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna en el país. Acá te dejamos el cronograma de actividades en la localidad, bajo el lema “Empoderémonos ¡Hagamos posible la lactancia materna!”.

• Miércoles: a las 10.30 horas, en la Plaza Belgrano, en donde se realizará difusión y promoción del Centro del Lactancia y del Banco de Leche, del hospital local.

• Jueves: hay una actividad privada con “Dulce Espera” para capacitar personal. Pero antes, a las 9.30 horas en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del barrio Noroeste con el grupo de Primera Infancia que presentará títeres y más.

• Viernes: en el hall de consultorios externos, a partir de las 10 horas, habrá baile, títeres, una coreo de zumba por dos mamás donantes y sus bebés.



