Roca: un joven denuncia agresión policial en la vía pública

El hecho ocurrió el viernes pasado (16/08) cerca de las 11.15 horas. David aseguró que fue interceptado por dos efectivos policiales en la esquina de las residencias de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (Fadecs).

El joven relató que, en la esquina de las calles Río Negro y Venezuela de dicha localidad, dos policías lo detuvieron para pedirle el documento. "Yo no lo tenía pero les dije que podía ir a buscarlo a la casa que estaba ahí nomas pero se molestaron y no me dejaron, comenzaron a agredirme", aseguró en comunicación con el programa de radio local, "Dar la Nota".

En comunicación con "Río Negro" aseguró que mañana a primera hora haría la denuncia en Fiscalía. "Tengo que decir que por suerte no. Pero si cada vez se me acercaba mas y me intimidaba", respondió sobre si hubo una agresión física.

En el programa radial expresó que la situación se puso aún más tensa cuando le pidió la identificación a uno de ellos.

Negro de mierda, zurdito, drogadicto me dijeron cuando se dieron cuenta que vivía en las residencias de la universidad. David, estudiante de la Fadecs.

Y como si fuera poco, el joven quiso registrar la situación con su celular, pero la "intimidación policial" no cesó. "Me dijeron, 'guarda el celular porque no sabes lo que te puede pasar'". La pesadilla terminó "cuando un compañero de la residencia salió, se calmaron y se fueron", confió.