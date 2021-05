Dos casos que conmocionaron a la opinión pública rionegrina en 2020 serán debatidos desde los primeros días de junio en Roca y Viedma y se convertirán en los primeros juicios por jurados en estas circunscripciones judiciales.

En la ciudad del Alto Valle, el lunes 7, está previsto el comienzo del proceso por el asesinato de una menor de tres años en el paraje Las Mochas.

La corta edad de la niña, su madre y su pareja como posibles autores y los intentos iniciales para desviar la investigación, le dieron rasgos particulares a un hecho que desde un primer momento mantuvo movilizada a la comunidad de Los Menucos.

El proceso se realizará en el auditorium de los tribunales de Roca que será preparado para tal fin.

En la capital provincial está previsto, desde el lunes 14, el juicio por el homicidio agravado de Emilio García y por tentativa de homicidio ya que un acompañante de la víctima pudo escapar ileso, en un suceso registrado el 24 de junio de 2020 en Playa Los Sauces, cerca de Playas Doradas.

Ese asesinato tuvo amplia repercusión ya que los imputados llevaron en su propio auto el cuerpo de García hasta la comisaría 13° de Sierra Grande.

El juicio se concretaría en la sala principal del juzgado capitalino, aunque todavía no esta confirmado.

En ambos casos será con un estricto protocolo y sin la presencia de público.

Previo al inicio de los procesos se realizarán las audiencias de selección de los jurados entre 70 personas sorteadas de los listados iniciales que se conocieron en 2019, en ambas circunscripciones.

En esas convocatorias el Ministerio Público Fiscal, los defensores y querellantes podrán aceptar o impugnar a los candidatos en función de sus estrategias, hasta la elección final de los 16 jurados, 12 titulares y 4 suplentes, que actuarán en todo el proceso y recién antes de la deliberación conocerán su condición.

El trabajo de los jurados

Una vez concluido el proceso con los alegatos, el juez invitará a los integrantes del jurado a retirarse de la sala y realizará una audiencia con los abogados de las partes para elaborar las instrucciones y la propuesta de veredicto por el delito principal y por los menores, en el caso que estén incluidos.

A la sala habilitada para la discusión ingresarán sólo los doce jurados titulares, deberán elegir un presidente que dirigirá el análisis de los hechos, durante dos días como máximos, y la votación será secreta.

Si durante la deliberación surgen dudas sobre las instrucciones o el análisis del caso deberán comunicarlo al juez, únicamente por escrito y así les llegará la respuesta ya que está prohibido el ingreso de cualquier otra persona porque determinaría la nulidad del juicio.

Sólo los doce jurados titulares deliberarán en forma secreta hasta llegar al veredicto. Será vedado el ingreso de cualquier otra persona, bajo la pena de nulidad.

El artículo 202 del Código Procesal Penal establece que “tanto para condenar como para absolver, los jurados deberán alcanzar la unanimidad” y si no lo consiguen “tras un plazo razonable de deliberación” el juez instruirá al jurado para que retome la discusión “con la consigna que se aceptarán veredictos de culpabilidad o de no culpabilidad por razones de inimputabilidad con diez o más votos. De no alcanzar esa cifra mínima de votos, la absolución será obligatoria”.

El camino

La modificación del Código le abrió la apertura a los juicios por jurados en la provincia, siempre y cuando la pretensión de pena sea mayor a doce años, y están vigentes desde marzo de 2019.

Aquel año no hubo casos que pudieran implementar el mecanismo y en 2020 sólo se registró un proceso en Bariloche. Ese juicio fue conducido por el juez Marcos Burgos y tuvo como imputada a Marta Dina Valle, acusada de matar a su pareja, que fue declarada no culpable por unanimidad, luego de seis horas de deliberaciones, y puesta en libertad en forma inmediata.

A fines de junio pasado la Legislatura rionegrina aprobó por mayoría la suspensión de los juicios con jurados populares durante seis meses. El argumento central fue la imposibilidad de realizar el proceso que implica el desplazamiento y reunión de personas en pandemia. Durante aquel debate se indicó que la suspensión “es la respuesta institucional que encontraron los tres poderes del Estado para que, en este contexto sanitario, no se resienta el servicio de administración de justicia”.

Ahora se retoman esos procedimientos que -por su novedad- son un desafío para todos los actores.

Un historia muy particular rodea el primer juicio en Viedma

Frente al primer jurado popular de la Primera CircunscripciónJudicial estarán Víctor y César Massetta imputados por dar muerte a un vecino de Playas Doradas en el marco de una discusión que se habría iniciado por un vehículo.

Ambos están acusados de disparar armas de fuego, el cuerpo de la víctima presentaba cuatro orificios de bala y un acompañante se salvó de milagro porque pudo escapar del lugar.

La causa tiene dos testigos que fueron preservados desde el primer momento para resguardar su integridad.

Aquel desenlace, con dos personas que habrían ido a buscar a un tercero para ultimarlo a balazos, no fue el único ribete destacado del caso ya que los Massetta cargaron en su auto el cuerpo de la víctima y lo dejaron en la comisaría serrana.

Además César, el hijo, es abogado y con una historia personal muy especial.

En 2004, con sólo 23 años, fue condenado a 14 años de prisión como autor intelectual del secuestro de un menor de edad en la ciudad mendocina de SanRafael y en 2014, cuando gozaba del beneficio de libertad condicional, volvió a ser detenido, imputado en una causa por drogas y condenado a dos años.

Estando detenido estudió abogacía, terminó la carrera en 2016 y obtuvo su matrícula en 2018 para convertirse en el primer abogado que lograba recibirse en una cárcel de Mendoza.

Pocos años pasaron y volvió a estar entre rejas.Ahora, a la espera de una posible condena por homicidio en un histórico primer juicio en Viedma.

Una víctima de corta edad y con su madre entre los acusados

La tranquila comunidad de Los Menucos se alteró en los primeros días de abril del año pasado a medida que se difundían novedades sobre la muerte de una niña de apenas 3 años.

En un primer momento la madre y el padrastro intentaron desviar la atención de los policías de la Comisaría N° 18 que llegaron hasta un campo en la zona de Las Morochas.

Aquella explicación fue que la nena se había caído desde una escalera, desde una altura de dos metros, en los días previos y de a poco se había complicado su salud.

Pero, a medida que pasaron las horas, la evidencia recolectada por los investigadores demostraba otra cosa y los adultos ya no pudieron sostener aquella coartada.

También hubo una fuerte presión social con la comunidad movilizada en las calles.

A las pocas horas fue detenido el padrastro, de 39 años, y luego la madre, de 20, que desde entonces aguardan detenidos la realización del juicio.

Sin son hallados culpables las penas que les espera son de las más duras.

Están acusados como coautores de homicidio calificado, en el caso de Erbín agravado por violencia de género; y sobre Miranda pesa el agravante del vínculo.

Durante las primeras cuatro jornadas del debate que se realizará en los tribunales de Roca se presentarán unos 40 testimonios, entre testigos y peritos, que buscarán clarificar los hechos para que el jurado llegue al mejor veredicto posible.

Tiempos judiciales 48 horas es el plazo máximo que tienen los integrantes del jurado para llegar a un veredicto. 3 los días que podría durar una suspensión de la deliberación, sólo por enfermedad grave de alguno de los jurados.