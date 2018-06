¿Cuáles son las consecuencias de no vacunarse?

Eduardo Lozano fue el docente a cargo de la investigación sobre la controversia: “vacunas si, vacunas no” que los alumnos de la Universidad Nacional de Río Negro realizaron y presentaron el pasado primero de junio en un “Café científico” en la UNRN . Este trabajo surgió a partir de que algunos profesionales de la salud, padres y madres desconfían y se oponen a la vacunación.

También surgió por la presentación del proyecto de ley sobre “Consentimiento informado en materia de vacunación” por la diputada Paula Urroz del oficialismo al Congreso de la Nación en mayo del 2017.

Alumnos del taller de Problemas Complejos del Profesorado de Nivel Medio y Superior en Biología hicieron una investigación, utilizando como herramienta la construcción de un islote interdisciplinario de racionalidad, y abordaron, desde un enfoque complejo, la controversia: “Vacunas SI, Vacunas NO”. Eduardo Lozano, profesor de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) a cargo de la investigación explicó la importancia de las vacunas.

Nuestro país tiene una ley de vacunación obligatoria del año ´83 (Ley 22.909) y una ley de consentimiento informado sobre prácticas médicas (Ley 26.529), que se relaciona al consentimiento que se tiene que expresar para que el profesional pueda intervenir en determinadas ocasiones.

El proyecto de ley que se presentó el año pasado “plantea una muy vaga fundamentación sobre los efectos adversos de las vacunas, es más, no cita ninguna literatura, no pone fundamentos, nada más que una serie de enunciados que dan por echo que las vacunas tienen efectos perjudiciales” asegura Eduardo Lozano profesor a cargo de la investigación. En este sentido también se plantea que hay que informar a los padres y madres sobre los “efectos adversos” para que luego puedan decidir si vacunar a sus hijos o no. “Eso pone un gris ahí entre las dos leyes Nacionales y es lo que a nosotros nos preocupó muchísimo”, agregó.

“El riesgo que acarrea la decisión de no vacunar a sus hijos e hijas, a nivel de salud pública, es altísimo”. En Argentina hubo un caso autóctono hace dos meses, en la Capital Federal, de una beba de 8 meses que se enfermó antes de tener la edad para vacunarse contra sarampión, papera y rubiola (triple viral). “Esto demuestra que hay antígenos circulando en la sociedad” aseguró Lozano.

Los estudiantes realizaron alrededor de 800 encuestas a padres y madres de jardines y escuelas primarias. Sólo el 20% de las encuestas adhirió a que los padres deben decidir si vacunar o no a sus hijos. “Lo que hicimos fue indagar sobre estos supuestos anti-vacunas y después intentar confrontarlos con modelos científicos”.

Según el docente hay dos ideas que circulan, una asegura que las vacunas forman parte de una parte industria farmacéutica. Otra tiene que ver con las enfermedades que pueden llegar a provocar las vacunas, como por ejemplo lo sucedido a fines de los años ´90 vinculado a la relación que se hace entre vacunación y autismo. “En las redes circula muchísimo que la vacuna contra el sarampión puede producir autismo, eso está montado sobre un fraude científico”.

En relación a las hipótesis sobre la vacuna de la gripe, en el pasado café científico, Gonzalo Crombas responsable de Epidemiología del Hospital Francisco López Lima, demostró que los muertos por gripe en la provincia de Río Negro son aquellas personas que forman parte de los grupos riesgosos y que no se vacunaron y que no existe ningún caso de muerte por vacunación contra la gripe”.