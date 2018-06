El Cuy nuevamente sin servicio de internet

Los vecinos de El Cuy llevan nuevamente más de 20 días sin el servicio de internet y advierten que, si no tienen una pronta respuesta, la semana que viene llevaran adelante un corte de ruta. Si bien la empresa proveedora del servicio se acercó al lugar para realizar la reconexión, el pueblo de la Línea Sur continúa aislado y sin repuesta por parte de las autoridades.

Tras el reclamos de los vecinos por la falta de comunicación, la empresa Altec comunicó los primeros días del mes que el servicio volvería a funcionar. “La conexión duró solo unas horas, ese día que vinieron tuvimos internet toda la tarde, pero a la noche estábamos nuevamente sin servicio” confirmó Laura Luis, vecina del pueblo.

“Desde la Comisión de Fomento nos respondieron que internet no funciona porque provincia no pagó el servicio” comentó. “Pero no sabes cual es la verdad, porque hablamos con la empresa y nos contestaron que el servicio esta activo, pero que no funciona porque son muchas las personas que están conectadas y se satura”, sostuvo.

“La semana pasada nuestra situación se complicó aun más, porque el día que nevó se nos cortó por dos días el servicio de teléfono fijo” manifestó angustiada al reconocer que cuando eso sucede quedan absolutamente aislados.

Además, afirmó que intentó comunicarse con el gobernador de la provincia, pero no tuvo respuesta. “En la radio escuchamos todos los días la propaganda del gobierno anunciando que todos los pueblos de la Línea Sur tienen internet, pero no es la realidad que vivimos en El Cuy, necesitamos que Alberto Weretilneck de manera urgente nos soluciones el problema”, amplió

Miriam Noemi Esteban, encargada de la terminal de colectivo, comentó que el próximo domingo tendrán una reunión con una empresa de Neuquén proveedora de internet.

“Nos vamos a reunir todos los vecinos para conocer la posibilidad de instalar una antena que nos pueda brindar un buen servicio”, sostuvo. “Pero somos consciente de que esta no es la solución, porque en el pueblo hay muchas personas que no van a poder abonar el pago del servicio y no es justo”, concluyó.